Le Bitcoin (BTC) rejette sa résistance ? - Analyse on-chain avec Prof. Chaîne

Le cours du BTC rejette sa résistance alors que les investisseurs accusent leurs premières prises de pertes marquées. Le BTC reste enfermé dans une phase de faiblesse à court terme, marquée par un momentum baissier persistant et des investisseurs récents contraints de réaliser leurs pertes.

Rejet de la résistance

Le cours du BTC invalide sa tentative haussière au-dessus des 70 000 $ et réintègre son range. Alors que le momentum baissier à court terme se maintient, les perspectives à long terme semblent plus prometteuses.

Que peut-on attendre du prix dans les semaines à venir ? Faisons le point grâce aux données on-chain.

👉 C'est quoi l'analyse on-chain ?

Figure 1 : Cours quotidien du BTC

Pression à court terme

Afin de mieux saisir la situation dans laquelle se trouve actuellement le cours du BTC, nous pouvons évaluer la position du prix par rapport à deux moyennes on-chain clés :

le prix moyen d’achat des investisseurs à court terme (en rouge), qui sert de moyenne on-chain à court terme, estimée à 86 500 $ ;

la moyenne cumulée du prix d’achat des BTC en circulation (en bleu), qui sert de moyenne on-chain à long terme, estimée à 99 400 $.

Le prix d’achat moyen des investisseurs à court terme représente le niveau auquel les nouveaux entrants ont acquis leurs BTC. À l’inverse, la moyenne à long terme reflète le coût moyen global du marché. Lorsque le cours du BTC clôture sous ces deux seuils et y reste plusieurs semaines sans rétablissement significatif, cela constitue généralement un signal d’installation d’un marché baissier.

Cette méthode a permis d'identifier le début du marché baissier initié en novembre dernier ainsi que plusieurs opportunités d’achat historiques. Si ce bear market dure entre 10 et 12 mois, comme ceux de 2018–2019 et 2021–2022, nous pourrions nous attendre à voir un bottom cyclique se former aux alentours de novembre 2026.

Figure 2 : Moyenne du marché et prix réalisé des investisseurs à court terme

À court terme, les comportements de dépense observés la semaine passéese poursuivent : les derniers entrants restent incapables de vendre leurs BTC en profit. Le maintien du STH-SOPR sous 1 indique la persistance du momentum baissier à court terme ainsi qu’un sentiment de marché dégradé.

Malgré le ralentissement de la pression de vente observé fin février, le cours du BTC n’a pas réussi à initier une tentative haussière convaincante. Le rejet répété sous la valeur 1 augmente ainsi les risques de dead cat bounce et de poursuite de la tendance baissière.

Figure 3 : STH-SOPR

Ce comportement est également visible via les volumes nets de profit et de perte réalisés par les investisseurs à court terme (STH). La prise de perte reste dominante, avec plus d’un milliard de dollars de pertes réalisées lors des capitulations de fin novembre et de début février.

Tant que ce contexte perdure, aucun véritable soulagement n’est à prévoir pour les STH, qui continueront probablement à alimenter la pression de vente pesant sur le marché.

Figure 4 : Profit / perte net des investisseurs à court terme

Zone d'opportunité

Si la situation à court terme favorise une continuation baissière, les perspectives à long terme commencent néanmoins à envoyer des signaux plus encourageants. En effet, les dépenses des investisseurs à long terme (LTH) ont récemment enregistré une rentabilité réalisée négative, phénomène qui apparaît généralement lors des phases avancées et finales des marchés baissiers.

Le LTH-SOPR est passé sous 1 durant les premières semaines de l’année 2026, signalant que certains investisseurs à long terme commencent à dépenser leurs BTC à perte. Ce comportement marque l’ouverture d’une fenêtre d’opportunité historique (en bleu), observée lors des marchés baissiers précédents :

lorsque le LTH-SOPR passe sous 1, cela signale le début du processus de capitulation des investisseurs à long terme, qui peut durer plusieurs mois ;

lorsque le LTH-SOPR se rapproche de 0,5, cela indique une perte moyenne d’environ 50 %, niveau qui a historiquement coïncidé avec la formation des bottoms cycliques.

Nous entrons ainsi progressivement dans une zone d’opportunité significative où il pourrait devenir intéressant d’accumuler face aux ventes des investisseurs les plus expérimentés du marché.

Figure 5 : LTH-SOPR

Ce constat est corroboré par l’étude des volumes nets de profit et de perte réalisés par les investisseurs à long terme, qui sont majoritairement en perte depuis le début du mois de février.

Cela marque les prémices d’une dynamique de capitulation qui pourrait s’accentuer dans les semaines à venir si le momentum baissier à court terme se maintient.

En somme, après avoir traversé les zones de prix précédentes avec une relative facilité, le BTC entre désormais dans une zone mettant à l’épreuve la résilience des HODLers. Cette phase pourrait temporairement ralentir la dynamique baissière tout en augmentant la pression de vente potentielle sur les marchés.

Figure 6 : Profit / perte net des investisseurs à long terme

Synthèse de cette analyse on-chain sur le Bitcoin (BTC)

Le BTC reste enfermé dans une phase de faiblesse à court terme, marquée par un momentum baissier persistant et des investisseurs récents contraints de réaliser leurs pertes. L’incapacité du marché à retrouver rapidement un STH-SOPR supérieur à 1 maintient le risque d’une poursuite de la correction dans les semaines à venir.

À plus long terme toutefois, les premiers signes de capitulation des investisseurs à long terme commencent à apparaître. Historiquement, ce type de comportement survient lors des phases avancées des marchés baissiers et marque l’ouverture progressive de fenêtres d’accumulation.

Ainsi, si la pression vendeuse pourrait encore peser sur le prix à court terme, les dynamiques structurelles suggèrent que le marché se rapproche progressivement d’une zone d’opportunité cyclique pour les investisseurs patients.

⌛ Quand acheter du BTC ?

Sources – Figures 1 à 8 : Glassnode

