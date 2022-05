Le rachat de Twitter par Elon Musk suspendu en raison des faux comptes

Ce vendredi 13 mai, Elon Musk a annoncé la suspension de son projet de rachat de Twitter pour 44 milliards de dollars. En effet, le PDG de Tesla a annoncé être « dans l'attente de détails concernant le calcul selon lequel les faux comptes et spams représenteraient effectivement moins de 5% des utilisateurs ».

