Projet Sango : La République centrafricaine souhaite créer une place mondiale pour Bitcoin (BTC)

Un mois après l’adoption de Bitcoin (BTC) comme monnaie légale, Faustin-Archange Touadéra, le président de la République centrafricaine dévoile un premier projet crypto ambitieux. Ce projet se nomme Sango et doit permettre la création d’un hub d’investissement mondial pour l’industrie blockchain :

Following the unanimously adoption by the National Assembly of the #BTC legal tender status, we are pleased to showcase the first concrete initiative! It goes beyond politics&administration & has the potential to reshape #CAR’s financial system! #bitcoinhttps://t.co/1oxLHOen6q

— Faustin-Archange Touadéra (@FA_Touadera) May 24, 2022