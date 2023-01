Une sénatrice américaine propose le Bitcoin (BTC) en monnaie légale en Arizona

Ce pourrait être une grande première pour les États-Unis. Ce mercredi 25 janvier, un projet de loi concernant les cryptomonnaies a été proposé au Sénat américain par Wendy Rogers. Il pourrait faire de l'Arizona le premier État américain à reconnaître le Bitcoin (BTC) comme monnaie légale sur son territoire.

Si cette proposition venait à être acceptée, les habitants de l'État de l'Ouest américain pourraient payer leurs impôts avec des bitcoins, mais également leurs achats du quotidien puisque les commerçants accepteraient la 1ère cryptomonnaie du marché en tant que moyen de paiement.

Afin de justifier la légitimité de son amendement, la sénatrice républicaine s'est appuyée sur un récent rapport de Goldman Sachs. La banque américaine nous y explique que le BTC serait l'actif le plus performant de ce début d'année 2023 et pourrait continuer sur cette lancée tout au long de l'année.

Ce n'est pas la première fois que Wendy Rogers pousse un projet de loi sur les cryptomonnaies au Sénat américain. En 2022, la sénatrice avait déjà tenté de faire de Bitcoin une monnaie à cours légal dans l'état d'Arizona, proposition qui avait cependant été refusée dès la première lecture.

Centralized digital money controlled by the central bankers is slavery. Decentralized #Bitcoin is freedom.

— Wendy Rogers (@WendyRogersAZ) April 2, 2022