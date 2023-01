Tron : Justin Sun veut faire du TRX la monnaie légale de cinq pays cette année

Justin Sun, le fondateur de l’écosystème Tron (TRX), habitué des annonces grandiloquentes, s’est exprimé ce week-end afin de dévoiler ses objectifs pour 2023. Ces derniers sont pour le moins ambitieux, étant donné que l’intéressé souhaiterait faire du TRX la monnaie légale de cinq pays :

My KPI for 2023 is to get 5 countries to adopt #TRX as legal tender. 🇩🇲🇸🇽

Une telle réalisation serait un réel exploit, alors que le Bitcoin (BTC), qui possède des fondamentaux totalement différents, n’est adopté « que » dans deux pays actuellement : le Salvador et la République centrafricaine. Si l’on peut se demander s’il ne s’agit pas là que d’un coup marketing, Justin Sun se dit pourtant confiant quant à l’avenir du TRX :

« En 2023, j’espère voir TRX largement accepté et utilisé au moins dans cinq pays comme monnaie légale, et que ce ne soit que le début d’une adoption plus large des cryptomonnaies en général. C’est un objectif ambitieux, mais je suis convaincu qu’avec un travail acharné et du dévouement, nous pouvons en faire une réalité. »

Dans les faits, tout peut devenir une monnaie si tant est que les trois conditions suivantes soient respectées :

À partir de là, rien n’empêche, en théorie, le TRX de devenir la monnaie légale d’un pays si ce dernier le reconnaît comme tel, comme cela a déjà été fait pour le Bitcoin. Toutefois, le BTC possède au moins deux grandes valeurs ajoutées par rapport à une monnaie de banque centrale :

Ces mêmes caractéristiques ne sont pas partagées par le TRX, étant donné que son offre est potentiellement illimitée et que la Tron DAO supervise les lignes directrices de cette blockchain, sans compter que Justin Sun reste une figure influente de cet écosystème. Il convient alors de s’interroger sur les avantages du TRX par rapport à une monnaie fiduciaire.

Néanmoins, il semblerait que cet actif soit bel est bien en passe d’obtenir un cours légal dans « un grand pays », comme l’a développé Justin Sun dans un autre thread sur Twitter :

A major country will legalize #TRX and its ecosystem tokens as legal tender soon. This is a huge step forward for the legitimacy and mainstream adoption of #TRON and other digital currencies.

— H.E. Justin Sun🇬🇩🇩🇲🔥₮ (@justinsuntron) January 28, 2023