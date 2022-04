Les États-Unis réitèrent leur pression sur la loi Bitcoin (BTC) du Salvador

Un nouveau projet de loi pour protéger le système financier américain

Alors que le Salvador a adopté le Bitcoin (BTC) en tant que monnaie légale l'année dernière, les États-Unis sont toujours aussi inquiets de l'impact de cette initiative sur leur propre système financier. Ce lundi 4 avril, les législateurs américains ont proposé un nouveau projet de loi nommé « Accountability for Cryptocurrency in El Salvador Act ».

Le projet a été présenté par la députée Norma J. Torres et le membre du Congrès Rick Crawford. À travers un communiqué divulgué dans un tweet, la députée Torres a déclaré que le projet de loi était nécessaire pour protéger le système financier américain du « pari imprudent » du Salvador.

Les réponses à son tweet ne se sont pas fait attendre, et de nombreuses critiques ont été formulées à son encontre.

Today, I introduced the Accountability for Cryptocurrency in El Salvador Act with @RepRickCrawford. El Salvador’s adoption of #Bitcoin is not a thoughtful embrace of innovation, but a careless gamble that is destabilizing the country. https://t.co/Ag9K8fyHMb pic.twitter.com/4N8DN7895w — Rep. Norma Torres (@NormaJTorres) April 5, 2022

La députée a notamment précisé dans son communiqué :

« Le Salvador est une démocratie indépendante et nous respectons son droit à l’autonomie gouvernementale, mais les États-Unis doivent avoir un plan en place pour protéger nos systèmes financiers contre les risques de cette décision, qui semble être un pari imprudent plutôt qu’une adhésion réfléchie à l’innovation. »

La nouvelle législation a pour objectif de faire produire au département d’État une analyse de l’adoption par le Salvador du Bitcoin comme monnaie légale et des « risques pour la cybersécurité, la stabilité économique et la gouvernance démocratique » dans le pays.

La loi Bitcoin au Salvador : une loi qui fait peur aux institutions financières

L’année dernière, le Salvador annonçait que le Bitcoin (BTC) allait devenir la monnaie légale dans le pays. C'est la première fois qu'un pays prenait une telle mesure, et cela a fait beaucoup de bruit chez les médias traditionnels et les institutions financières.

Cette loi, innovante en la matière, était l’idée du président du pays, Nayib Bukele. À travers cette loi Bitcoin, l'objectif de ce président de 40 ans qui dénote des hommes politiques traditionnels, était d'attirer les investisseurs et les crypto-commerçants dans son pays. Tout cela dans le but de donner une nouvelle dynamique à l'économie du Salvador, qui souffre encore d'une mauvaise réputation pour sa sécurité, puisqu'il a été pendant longtemps l'un des pays les plus violents d'Amérique centrale.

D’ailleurs, depuis l'adoption de cette loi, le tourisme local aurait augmenté de 30% selon le gouvernement du Salvador.

Mais tout le monde n’est pas satisfait des différents projets du jeune président. Les législateurs américains veulent tout de même garder un œil sur le petit pays d’Amérique centrale, dont la taille de l'économie ne devrait normalement pas inquiéter.

Le membre du Congrès Jim Risch a déclaré dans un communiqué :

La loi Bitcoin a le « potentiel d’affaiblir la politique de sanctions américaine, en habilitant des acteurs malveillants comme la Chine et les organisations criminelles organisées »

En outre, le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale ont tous deux critiqué la loi sur le Bitcoin, et même demandé au pays de l'abandonner, en raison des risques financiers qu’elle causerait.

Source : Communiqué de presse

