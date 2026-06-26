Près de 640 milliards de dollars en pertes sur Bitcoin (BTC) : le bear market s'intensifie

Alors que le Bitcoin (BTC) continue de chuter, le pourcentage de l'offre en pertes latentes ne cesse de grimper, signe d'un bear market qui s'intensifie. Comment interpréter ces chiffres ?

De plus en plus d'investisseurs sont en pertes sur Bitcoin (BTC)

Avec un BTC à 60 500 dollars, la capitalisation de Bitcoin affiche 1 200 milliards de dollars à l’heure de l’écriture de ces lignes. Actuellement, la valeur de l’offre en perte l’attente est proche de son plus haut historique du mois de janvier dernier, avec 638,58 milliards de dollars, soit 53 % de la capitalisation :

Valeur de la capitalisation de Bitcoin en pertes latentes

💡 Comment affronter un bear market ? Les bonnes pratiques à suivre

Concrètement, cet indicateur calcule la valeur des BTC par rapport à leur dernier mouvement pour déterminer quels investisseurs sont en gain ou en perte, afin de construire la courbe orange ci-dessus.

Structurellement, le prix du BTC grimpe année après année. Dès lors, il est logique de voir ces valeurs atteindre des sommets toujours plus hauts, même si cela offre tout de même un indicateur particulièrement révélateur de la situation actuelle.

Pour plus de pertinence, il convient toutefois de parler en pourcentage. Depuis le début du mois, nous sommes donc passés sous la barre des 50 %, à raison de 46,65% actuellement, ce qui marque clairement une zone d’achat :

Pourcentage de l'offre de BTC en gains

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Bien entendu, qui dit « zone d’achat » ne dit pas nécessairement « point bas du cycle », bien que cela fasse toutefois partie des signaux à surveiller. En observant cet indicateur en pourcentage plutôt qu’en valeur absolue, nous voyons cette fois-ci qu’il y a encore une marge de manœuvre par rapport aux records.

Durant le bear market de 2022, cet indicateur avait ainsi chuté jusqu'à 45 % contre moins de 40 % en 2018. En 2015, le pourcentage de l'offre en bénéfices latents était même tombé jusqu'à 36 %.

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Source : Glassnode

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