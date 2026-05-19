Pourquoi la crypto ONDO s'envole-t-elle de 13 % ?

Après une hausse de 13 %, le token ONDO s'affiche comme la meilleure performance du top 100 crypto ces dernières 24 heures. Voyons pourquoi.

ONDO signe la meilleure performance quotidienne du top 100 crypto

Avec une hausse de 13,2 % en 24 heures à l’heure de l’écriture de ces lignes, le token ONDO d’Ondo Finance s’inscrit comme la meilleure performance journalière du top 100 des cryptomonnaies. Bien que le prix de l’actif soit aujourd’hui de 0,38 dollar, ce qui représente une baisse de plus de 82 % depuis son plus haut historique (ATH) à 2,14 % du 24 décembre 2024, la hausse d’aujourd’hui s’inscrit dans la continuité de celle entamée au début du mois après l’annonce de la DTCC :

Cours du ONDO en données quotidiennes

Concernant le mouvement du jour, il est de nouveau question du cœur de métier d’Ondo, à savoir les actions tokenisées. En effet, cette envolée s’explique directement par les révélations de Bloomberg, sur lesquelles nous sommes revenus ce matin et selon lesquelles la Securities and Exchange Commission (SEC) s’apprêterait à lancer un cadre expérimental en publiant une « exemption dite d’innovation pour les actions tokenisées ».

Ainsi, Ondo est l’un des principaux acteurs concernés par la mesure qui semble se dessiner, en particulier grâce à sa plateforme Ondo Global Markets.

💡 Pour aller plus loin — Tout savoir sur l'écosystème d'Ondo Finance

Plus largement, le compte X Tokens on Solana, géré par la Solana Foundation, rapportait lundi que le marché des actions tokenisées pesait désormais plus de 1,5 milliard de dollars. Sur cette valeur totale verrouillée, Ondo totalise 63,1 % du montant.

Parmi les actifs les plus en vogue, Ondo souligne que 5 d’entre eux captent environ 25 % du marché. En l’occurrence, il s’agit de CRCLon (Circle), de l’IVVon (ETF S&P 500 de BlackRock), de MUon (Micron), de NVDAon (NVIDIA) et de l’IBITon (ETF Bitcoin spot de BlackRock).

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Source : TradingView

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