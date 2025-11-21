Pourquoi le Bitcoin a-t-il perdu sa corrélation avec la liquidité mondiale ?

Certains indicateurs financiers sont historiquement associés aux évolutions du Bitcoin, comme par exemple la masse monétaire mondiale disponible (M2). Mais alors, pourquoi son augmentation importante enregistrée à l’heure actuelle n’entraîne-t-elle pas une hausse mécanique du BTC ?

Masse monétaire mondiale (M2) et Bitcoin : une décorrélation confirmée ?

La réalité du marché des cryptomonnaies évolue, et avec elle les outils de mesure historiquement appliqués à son analyse afin d'émettre un état des lieux et/ou des prévisions solides. Il suffit par exemple de voir comment les performances de l'Ether se sont largement décorrelées de celles du Bitcoin depuis l'année dernière, au point de ne plus permettre d'anticiper les hausses décalées de l'ETH.

Une situation qui touche également d'autres indicateurs généralement assez fiables, comme par exemple la courbe de la masse monétaire mondiale disponible, également appelée M2. Une unité de mesure qui permet d'estimer la liquidité en circulation dans le système financier et son impact jusque-là assez direct sur le cours du BTC.

En effet, plus la liquidité mondiale disponible est importante, plus les investissements dans les actifs risqués comme les cryptomonnaies s'accélèrent. Pourtant, la courbe de cette masse monétaire enregistre une hausse importante, alors que le BTC plonge actuellement vers les abîmes sous le niveau des 85 000 dollars.

Décorrélation importante entre la masse monétaire mondiale et le cours du Bitcoin

Un constat mené par la structure d'analyse Finneko, dans une publication sur le réseau X qui tente d'expliquer ce décalage pouvant « donner l’impression d’une anomalie ». Pourtant, cela serait tout à fait logique « dès qu’on regarde ce qui compose réellement cette “liquidité globale”, et surtout, d’où vient la hausse ».

C’est là que tout se joue : le Global M2 monte, mais la liquidité utile pour les marchés (celle des États-Unis et de l’Europe, celle qui irrigue les actifs risqués, le crédit, les ETF, les hedge funds) ne s’améliore pas vraiment. Finneko

Une trappe de liquidité made in China

Selon les analystes de Finneko, la situation actuelle se joue du côté de la Chine. En effet, une part très importante de l'accélération enregistrée par la liquidité mondiale provient de la tentative du gouvernement chinois de stabiliser son système financier, en proie à « la crise immobilière, les dettes des gouvernements locaux et une économie sous pression déflationniste ».

Cette ouverture des vannes monétaires chinoises enclenche inévitablement une hausse de l'indicateur Global M2, car « la Chine représente à elle seule près de 30% de la liquidité planétaire ». Le problème ? Ces capitaux en apparence abondants ne se diffusent pas dans l'économie réelle et encore moins sur le marché mondial des actifs risqués.

L’argent reste dans le circuit bancaire, sert à rouler de la dette, à recapitaliser, et à colmater des trous. Bref, on est dans une forme de trappe à liquidité avec une dynamique beaucoup moins positive. Finneko

Une situation accentuée par la politique monétaire restrictive mise en place du côté des États-Unis. D'autant plus avec un Bitcoin historiquement bien plus fortement corrélé aux réalités du marché américain — investisseurs particuliers et institutionnels, ETF et flux en dollar — qu'aux décisions chinoises dans le domaine.

Source : Finneko

