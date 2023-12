Le portefeuille Bitcoin (BTC) du Salvador repasse au vert : 3,6 millions de dollars de bénéfices

Le Salvador, premier pays au monde a avoir donné cours légal au Bitcoin sur son territoire, vient de voir son portefeuille de BTC repasser dans le vert suite à la récente hausse du marché des cryptomonnaies.

Effectivement, après avoir dépassé la résistance des 38 800 dollars, le Bitcoin semble inarrêtable : ce dernier a même dépassé les 42 000 dollars aujourd'hui.

Ainsi, Nayib Bukele, qui a démissionné de son poste de président du Salvador le 30 novembre afin de se préparer à sa réélection, a publié un communiqué sur X pour faire part de la nouvelle.

El Salvador's #Bitcoin investments are in the black!

After literally thousands of articles and hit pieces that ridiculed our supposed losses, all of which were calculated based on #Bitcoin’s market price at the time...

With the current #Bitcoin market price, if we were to sell… pic.twitter.com/gvl2GfQMfb

— Nayib Bukele (@nayibbukele) December 4, 2023