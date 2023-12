L'approbation d'un ETF Bitcoin est une « question de quand, pas de si » – Grayscale se montre optimiste

Grayscale persiste et signe : l'approbation d'un ETF Bitcoin au comptant aux États-Unis n'est définitivement plus une question de « si », mais seulement de « quand ». Pour rappel, Grayscale est le gestionnaire de fonds qui gère notamment le Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), le plus grand fonds de cryptomonnaies au monde, et qui essaye de le transformer en un ETF BTC spot.

Dans un communiqué, Grayscale a ainsi tenu à faire le point sur les tenants et les aboutissants d'une éventuelle approbation de son GTBC en un ETF en interviewant Craig Slam, son directeur juridique, ainsi que Edward McGee, son directeur financier.

Vient d'abord la question calendaire : quand sera approuvé l'ETF Bitcoin spot ? Selon Craig Slam, aucun calendrier n'est malheureusement officiel à ce sujet, « bien que le DC Circuit ait statué en faveur de Grayscale dans notre procès contre la SEC en août 2023, en annulant la décision de la SEC de refuser la demande 19b-4 de NYSE d'inscrire le GBTC au NYSE Arca [bourse d'actions et d'options du NYSE Group, NDLR]. »

Précisons toutefois que selon la majorité des analystes, si la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis venait à approuver une demande d'ETF Bitcoin spot, alors cela se ferait autour du 10 janvier, date à laquelle le régulateur devra se prononcer définitivement sur la demande émise par Ark Invest & 21Shares.

Plus précisément, selon James Seyffart, analyste chez Bloomberg Intelligence, la fenêtre la plus probable semble s'étaler du 5 au 10 janvier prochain :

Window is officially Jan 5th to Jan 10th. Really this means that any potential approval orders are going to come on either Monday Jan 8, Tuesday Jan 9, or Wednesday Jan 10. Mark your calendars people. https://t.co/8ob8Y6pgU5

— James Seyffart (@JSeyff) December 1, 2023