Starknet confirme son airdrop – Êtes-vous éligible ?

En juillet 2023, la Fondation Starknet avait annoncé l'introduction d'un token, le STKR. Récemment, des captures d'écran révélant l'annonce officielle de l'airdrop du token STRK ont fuité et ont été diffusées sur X par @Auri_0x. Ces images dévoilent les étapes pour réclamer l'airdrop ainsi que les critères d'éligibilité pour obtenir le token.

Not a drill, $STRK right around the corner

The page was taken down but it was on the official domain name pic.twitter.com/fhjfFOjKJD

— Auri (@Auri_0x) November 30, 2023