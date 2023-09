Deux ans après l'adoption du Bitcoin (BTC) par le Salvador, la cryptomonnaie arrive dans les écoles

Le programme a été lancé lors du second anniversaire de l'adoption de la monnaie légale par le Salvador. Il vise à éduquer les professeurs des écoles au Bitcoin, afin que ceux-ci puissent enseigner les bases de la cryptomonnaie à leurs élèves. Cette initiative se base sur un partenariat avec deux projets : Bitcoin Beach, ainsi que "Mi Primer Bitcoin" (mon premier Bitcoin), un programme d'éducation à la cryptomonnaie :

Classes have begun!

Instructors from @MyfirstBitcoin_ & @Bitcoinbeach are teaching public school teachers how to send and receive #Bitcoin

Next week they will spread across the country to their local schools to do the same with their own students

LFG! pic.twitter.com/WHF6auDraU

— Mi Primer Bitcoin (@MyfirstBitcoin_) September 7, 2023