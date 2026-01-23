La police déjoue un projet de « saucissonnage » crypto visant un couple de parisiens

Alors que leur nombre ne cesse d’augmenter, la police parisienne vient de déjouer un projet de séquestration avec violence visant un couple de parisiens travaillant dans le secteur des cryptomonnaies. Les 3 hommes interpellés apparaissent comme des criminels aux casiers chargés.

La gardienne de l'immeuble appelle la police et déjoue un projet de « saucissonnage »

Le nombre de cas recensés depuis le début de l’année faisait déjà frémir, et pourtant la liste des enlèvements et agressions liées aux cryptomonnaies perpétrées sur le territoire français ne cesse de s'allonger toujours plus depuis le début de l'année avec un rythme sans précédent.

Dans ce contexte fortement anxiogène, une bonne nouvelle semble toutefois se présenter. L'affaire dont il s'agit aujourd'hui concerne non pas un enlèvement ou une séquestration effective, mais bien un projet criminel en bande organisée déjoué par la police parisienne, visant un couple domicilié dans le XVIe arrondissement.

Selon les éléments disponibles, cette opération aurait été programmée le 19 janvier dernier, par 4 hommes âgés de 17 à 22 ans. Le but : procéder à un « saucissonnage » impliquant la séquestration avec violence des victimes afin de leur soutirer le butin espéré, dans le cas présent sous la forme de cryptomonnaies.

Leur arrestation intervient grâce à la vigilance de la gardienne de l'immeuble où habitent les victimes, inquiétées par les étranges allées et venues d'une voiture et de ses 2 occupants en train de rôder dans le secteur alors qu'il est 5 heures du matin, ainsi que 2 autres complices en train d'essayer de se cacher non loin de là.

Lorsque la police arrive, ils confirment rapidement le vol de la voiture utilisée et procèdent à l'interpellation des 4 malfaiteurs. Lors de la fouille du véhicule, ils découvrent des couteaux, du scotch, des gants et des cagoules, mais également des téléphones portables qui vont rapidement confirmer l’hypothèse de ce projet de séquestration contre rançon, ainsi que la volonté des malfaiteurs de se procurer des armes à feu.

Une accélération très inquiétante des affaires de ce genre

Des perquisitions aux domiciles des hommes interpellés vont confirmer les faits et leur coordination sur les réseaux sociaux, mais également leurs profils de multi-récidivistes déjà condamnés à plusieurs reprises pour des faits de vol, de violence et de trafic de stupéfiants.

Présentés ce jeudi 22 janvier devant le tribunal correctionnel de Paris pour association de malfaiteurs et recel de vol, le procès des 3 adultes de ce groupe de criminels aura finalement lieu le 1er avril. En effet, cette affaire apparaît comme trop complexe pour un traitement accéléré dans un délai aussi court. Le mineur, âgé de 17 ans, a dû rendre des comptes devant le tribunal pour enfants de Pontoise.

Cette nouvelle affaire démontre à quel point la sécurité des détenteurs de cryptomonnaies devient une problématique centrale sur le territoire français.

Et leur accélération inquiétante depuis le début de l'année devrait peut-être servir d'avertissement pour les autorités, notamment suite à la mise en place du projet européen de surveillance fiscale DAC8, également effectif depuis le début de l'année.

Source : Le Parisien

