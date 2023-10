Phishing et clés privées mal stockées : ces fautes qui ont coûté 190 M$ à Alameda Research

Si certaines pratiques peuvent être qualifiées « d’erreurs de débutant » pour un investisseur novice, cela relève de la faute lorsqu’il s’agit d’une entreprise gérant plusieurs milliards de dollars d’actifs clients. À ce propos, Aditya Baradwaj, un ancien ingénieur d’Alameda Research, a publié un thread dans lequel il partage les pratiques bancales de son ancienne entreprise ayant causé la perte de millions de dollars.

Le premier « incident » relayé raconte qu’un trader d’Alameda Research a subi une attaque par phishing en cliquant sur un lien publicitaire frauduleux usurpant une application de finance décentralisée (DeFi) dans des résultats de recherche Google. Cette erreur a coûté 100 millions de dollars à l’entreprise.

Ensuite, Aditya Baradway explique que le créateur d’une « blockchain à la légitimité douteuse » a pris les fonds de la société en otage lors d’opérations de yield farming. Les négociations ont duré plusieurs mois et ont coûté 40 millions de dollars à Alameda Research :

Incident #2:

We started yield farming on a new blockchain of questionable legitimacy. The creator ended up holding our funds hostage, and we had months of prolonged negotiations

Cost: $40M+

Postmortem: Decided to be more careful about which chains/protocols we trade on

— Adi (e/acc) (@aditya_baradwaj) October 11, 2023