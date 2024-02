FTX : la banque bahaméenne Deltec aurait secrètement permis à Sam Bankman-Fried d'acheter des milliards d'USDT

FTX aurait bénéficié d'une ligne de crédit secrète de la part de la banque Deltec pour revendre des USDT de Tether, selon des révélations faites lors d'une audience au tribunal impliquant l'ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, et son entreprise Alameda Research. Des révélations qui nous apprennent également que Tether avait des liens étroits avec Alameda, la société sœur de FTX.

FTX aurait bénéficié d'une ligne de crédit secrète pour revendre de l'USDT de Tether

Plus d'un an après la faillite de FTX, l'enquête autour de l'exchange de cryptomonnaies et de son ancien PDG désormais emprisonné, Sam Bankman-Fried, continue d'apporter son lot de révélations. Selon une publication de Bloomberg, une récente audience au tribunal a révélé des liens dissimulés entre Alameda Research, une branche de FTX, avec l'entreprise américaine Tether et la banque bahaméenne Deltec.

Dans le cadre du procès de FTX, Caroline Ellison, l'ancienne compagne de Sam Bankman-Fried et ex-PDG d'Alameda Research, aurait levé le voile sur d'étroites connexions qui auraient permis à l'empire de Sam Bankman-Fried de générer de juteux profits. Et ce, toujours à l'aide des fonds des clients de l'exchange crypto, qui attendent toujours patiemment de retrouver leur dû.

Plus précisément, Bloomberg nous apprend que Deltec aurait aidé Sam Bankman-Fried à détourner l'argent des clients de FTX afin de les transférer de manière cachée vers Alameda. De surcroît, en 2020 et en 2021, Alameda aurait créé « des milliards » d'USDT, le stablecoin de Tether, afin de les revendre lorsque ces derniers valaient plus d'un dollar afin de générer du profit.

Alameda remboursait ensuite ces USDT quelques jours plus tard, une fois sa prise de profit réalisée. Toutefois, l'accord n'aurait pas été conclu avec Tether, mais plutôt avec la banque Deltec, qui accordait « une ligne de crédit secrète » à l'entreprise de Sam Bankman-Fried.

« Alameda pouvait créer des USDT à crédit via la ligne de crédit non officielle de Deltec et vendre ces USDT pour un gain avant de devoir financer l'achat en déposant des dollars américains sur le compte Deltec de Tether. » Caroline Ellison

Ces révélations ont été effectuées dans le cadre d'une affaire portée par des avocats de différents clients de FTX souhaitant obtenir réparation, et ces derniers seraient parvenus à appuyer leur dossier avec l'aide de Caroline Ellison, qui aurait partagé plus de 7 000 pages de discussions internes issues de différents canaux Telegram.

Que répondent Tether et Deltec à ces accusations ?

Contactés par Bloomberg, les avocats de Tether n'ont pas encore répondu à ces allégations. Soulignons par ailleurs que Tether n'est pas poursuivie dans le cadre de cette affaire, contrairement à la banque bahaméenne Deltec. On se souvient que lors de la faillite de FTX, Tether avait tenu à assurer que son stablecoin n'était nullement impacté par la nouvelle, bien que ce dernier ait été affecté d'un léger depeg à ce moment-là.

Selon Bloomberg, le directeur financier de Tether, Giancarlo Devasini, aurait échangé par textos à de nombreuses reprises avec des traders d'Alameda Research afin qu'ils puissent se féliciter mutuellement lorsque la capitalisation boursière de l'USDT grandissait.

« Nous sommes une grande famille… nous allons conquérir le monde. » Giancarlo Devasini, lors d'un échange avec Alameda

Desiree Moore, une des avocats de Deltec, a affirmé que la banque ignorait totalement les malversations de FTX avant que tout cela ait été rendu public :

« Les nouvelles allégations reposent largement sur des déclarations non fondées par des individus qui, de ce que nous comprenons, règlent leurs litiges avec les plaignants en échange de la fourniture d'informations. »

Pourtant, selon les informations révélées lors du procès dont nous parlons, Deltec savait bel et bien que les fonds qui lui étaient transmis étaient ceux des clients de FTX, mais cela ne l'aurait pas empêché de les transférer vers Alameda, alors que les 2 entités étaient pourtant distinctes. De plus, un cadre de Deltec aurait explicitement demandé aux traders d'Alameda Research de garder ces transferts secrets.

Source : Bloomberg

