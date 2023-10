Sam Bankman-Fried voulait-il racheter Snapchat ? C’est ce qu’affirme Caroline Ellison

Le procès du PDG déchu de FTX montre une telle mégalomanie du personnage, qu’il est difficile de faire la part des choses entre ce qui relevait de fantasmes ou de réels projets. Dans cette même veine, Caroline Ellison a révélé hier soir que Sam Bankman-Fried (SBF) aurait souhaité racheter Snap, la maison mère du réseau social Snapchat.

L’éventualité semble tout à fait plausible, l’accusé ayant déjà racheté des parts d’autres entreprises cotées par le passé avec l’argent de ses clients, notamment avec Robinhood qui a d’ailleurs remis la main sur ses actions récemment.

Ainsi, Caroline Ellison affirme qu’elle tenait à jour une liste sur Google Doc nommée « Les choses qui font paniquer Sam ». L’idée du rachat de Snapchat s’y trouvait aux côtés d’autres projets, tels que celui-ci de lever des fonds auprès de Mohammed ben Salmane, le prince héritier d’Arabie saoudite.

Par ailleurs, une autre entrée s’intitulait « amener les régulateurs à sévir contre Binance », ce qui était « le meilleur moyen potentiel d’améliorer la part de marché de FTX » pour SBF, d’après les dires de Caroline Ellison.

En avril dernier, l’ex-directeur de la stratégie de Binance affirmait d’ailleurs que l’intéressé n’avait de cesse de présenter Changpeng Zhao (CZ) « comme un méchant chinois » :

A great read by @WilliamCohan at @PuckNews. One thing they missed, Sam was CONSTANTLY spreading fake rumors about @cz_binance, because shading him as an "evil Chinese" was critical to his scam. You can't pretend to be Luke Skywalker without Darth Vader.https://t.co/oi9JxsqPyz

— Patrick Hillmann (@PRHillmann) April 20, 2023