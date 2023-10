FTX : Caroline Ellison avait rédigé plusieurs bilans financiers différents pour des prêts, notamment auprès de Genesis

Lors d'une réunion aux Bahamas avec un responsable de Genesis, Sam Bankman-Fried aurait insisté pour que Caroline Ellison rédige de faux bilans financiers. Effectivement, bien avant la faillite de FTX, l'exchange était déjà insolvable… et ce pour une dizaine de milliards de dollars.

10 milliards de dollars dissimulés dans les bilans financiers d'Alameda Research

Les révélations s'enchainent durant le procès de Sam Bankman-Fried, démarré le 3 octobre dernier. Durant l'audience qui s'est tenue hier, où Caroline Ellison est venue apporter son témoignage, cette dernière a révélé que des cryptomonnaies avaient été ajoutées aux bilans financiers des comptes d'entreprise, notamment Alameda, pour gonfler artificiellement ses chiffres.

La concernant, Sam Bankman-Fried lui avait demandé de mettre le FTT, le token natif de FTX, et d'autres cryptomonnaies surnommées « Sam Coins » dans les bilans d'Alameda Research.

Aujourd'hui, Caroline Ellison est venue préciser les choses lors de l'audience du jour. Selon elle, elle aurait rencontré Matt Ballensweig, responsable des prêts chez Genesis, avec Sam Bankman-Fried dans un appartement aux Bahamas afin de discuter du bilan financier d'Alameda.

🔴 DIRECT – Suivre le procès de Sam Bankman-Fried et de FTX en temps réel

Ainsi, le responsable de Genesis aurait simplement demandé à ce que les intéressés fournissent des bilans financiers de manière plus régulière à Genesis.

Sauf qu'à ce moment-là, Alameda avait contracté 10 milliards de dollars de prêts auprès de FTX, en parallèle de 5 milliards de dollars de prêts empruntés à des filiales du groupe. Et Sam Bankman-Fried craignait que Genesis ne révèle cela, ce qui aurait bien sûr très probablement causé un bankrun sur l'exchange.

Par conséquent, Caroline Ellison avait préparé 7 bilans financiers différents, chacun contenant ou faisant abstraction de certaines données. Et Sam Bankman-Fried aurait choisi le bilan financier qui ne mentionnait pas les 10 milliards de dollars prêtés par FTX à Alameda, car cette somme était en réalité empruntée aux clients de l'exchange crypto.

« J'ai préparé 7 bilans différents. [...] J'ai présenté les alternatives à Sam et je l'ai laissé décider. [...] Il a choisi l'alternative 7, qui faisait abstraction des 9,9 milliards de dollars dus aux clients de FTX. »

Entre malversations, communications secrètes, scandales financiers et autres révélations loufoques, le procès de Sam Bankman-Fried n'en est encore qu'à ses débuts et se révèle déjà bien surprenant. Au final, FTX et Alameda étaient bel et bien insolvables bien avant leur faillite.

👉 Sur le même sujet – Sam Bankman-Fried estimait qu’il avait « 5% de chances » de devenir président des États-Unis

Cryptoast Research : ayez un temps d'avance sur le marché

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.