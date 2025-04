Personne ne le demande, mais l’Europe impose l’euro numérique quand même

Alors que les citoyens réclament avant tout la confidentialité et la simplicité, la BCE prépare une monnaie programmable et centralisée. L’euro numérique semble plus une solution imposée qu’une réponse à une demande authentique. Et si l’Europe était en train de commettre une erreur historique en refusant d’écouter sa propre population ?

Euro numérique : l’Europe choisit le contrôle quand les États-Unis misent sur l’innovation

L'Union européenne s'apprête à franchir un cap décisif avec l'introduction de l'euro numérique. Pour ses promoteurs, ce projet incarne une certaine adaptation de l'euro aux usages modernes, mais pour ses détracteurs il s'agit plutôt d'un aveuglement technocratique qui ouvre la voie à de dangereuses dérives.

Des décennies durant, toutes les monnaies se ressemblaient mais aujourd'hui ce monde se soustrait à une compétition technologique, laissant la place à ce que l'on pourrait qualifier de « monnaies augmentées ».

✅ Tout comprendre - Qu'est-ce que l'euro numérique et pourquoi suscite-t-il des inquiétudes ?

L'UE en faisant le choix d'un euro numérique programmable n'a pas suivi la voie des États-Unis qui s'appuient très largement sur les stablecoins adossés au dollar américain. À travers cette décision, la Banque Centrale Européenne (BCE) souhaite pleinement assumer son rôle d'émetteur unique à la différence des États-Unis qui s'appuient sur une diversité d'émetteurs privés.

Ce potentiel de gouvernance hégémonique soulève des interrogations fondamentales sur la nature de la monnaie dans une démocratie libérale. Comme l'a expliqué sans détour Christine Lagarde : « Il y aura un certain niveau de contrôle ».

Le risque de dérive vers un modèle de surveillance monétaire douce, même au nom d'objectifs louables tels que la lutte contre le blanchiment d'argent ou le terrorisme, est bien réel.

Là où le Bitcoin séduit, l’euro numérique s’impose

L'euro numérique semble n'être finalement qu'une pâle copie, sans véritable innovation technologique puisqu'elle reste sujette à la même planche à billet que l'euro classique.

Il faut également bien comprendre que la majorité des citoyens européens ont une compréhension très limité de l'euro numérique. Dans son rapport de consultation publique d'avril 2021, la BCE révèle elle-même que la première priorité exprimée par les citoyens européens est de loin la protection de la vie privée.

Cette tendance contraste d'une part les promoteurs de l’euro numérique qui mettent en avant la sécurité et l'efficacité, puis d'autre part les citoyens qui rappellent l'importance de la confidentialité, un bien commun de plus en plus menacé à l'ère numérique.

Préférences des citoyens européens concernant les fonctionnalités de l’euro numérique

Dans le détail, les autres attentes concernent des éléments qui relèvent du bon sens : la sécurité des paiements, l'absence de frais supplémentaires, des transactions instantanées...

De par ses propres consultations, la BCE démontre que les citoyens européens ne demandent ni une nouvelle interface de paiement, ni une monnaie numérique programmable. Le projet semble donc imposé par le haut, sans consensus citoyen ni demande de marché évidente.

Ce décalage est d’autant plus frappant que les Européens ont déjà accès à une diversité d’outils de paiement performants. Parmi eux, les stablecoins adossés à l’euro et surtout Bitcoin, qui dispose d’une infrastructure monétaire complète, interopérable et déjà adoptée à l’échelle mondiale.

Ces alternatives, bien que techniquement matures, sont encore freinées par l’Union européenne à travers des régulations restrictives, révélant une forme d’hostilité à l’innovation véritablement décentralisée.

🇪🇺 Dans l'actualité - Un sursaut des stablecoins euro face au dollar sur fond de guerre économique ?

Contrairement à l’euro numérique, Bitcoin n’a jamais eu besoin d’être imposé. Il ne s’ajuste pas au système en place, il propose une alternative complète, fondée sur la transparence, la résistance à la censure et une gouvernance distribuée. Autant de principes qui prennent tout leur sens dans un contexte de défiance croissante envers les institutions.

Ainsi, le problème de l’euro numérique ne réside pas uniquement dans ses limites technologiques, il soulève également une question démocratique majeure. En persistant à ignorer les signaux et à écarter les solutions existantes nées du terrain, l’UE risque de creuser encore davantage le fossé qui la sépare des citoyens qu’elle prétend servir.

Source : Rapport de consultation publique de la BCE

