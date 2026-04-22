Wigl ouvre son capital aux particuliers : devenez actionnaire d'une plateforme d'épargne crypto

La plateforme française Wigl franchit une étape majeure de son développement en ouvrant officiellement son capital au public via Sowefund. Cette opération permet aux investisseurs particuliers de prendre part à l'aventure aux côtés des fondateurs avant l'arrivée prévue d'investisseurs institutionnels. Voici les détails de cette levée de fonds communautaire.

Une opportunité d'investissement pour la communauté Wigl

Après une phase de pré-inscription qui a confirmé l'intérêt des investisseurs, la page officielle de la levée de fonds de Wigl est désormais en ligne sur Sowefund.

Cette levée de fonds communautaire d'un montant de 1,5 million d'euros constitue la première étape d'un plan de financement plus vaste visant à structurer le développement de Wigl à travers l'Europe.

L'investissement s'effectue via un véhicule d'investissement dédié (SPV) sur Sowefund avec un ticket d'entrée fixé à 1 000 euros. La phase actuelle de la levée de fonds de Wigl se base sur une valorisation de 8 millions d'euros, ce qui représente un « discount » de 50 % par rapport au second tour de table institutionnel estimé à 16 millions d'euros qui aura lieu après l'obtention de l'agrément MiCA.

Les fonds levés permettront de finaliser l'obtention de l'agrément européen MiCA, de renforcer les fonds propres et d'accélérer l'acquisition de clients.

Et pour sécuriser la démarche, les fonds collectés sont conservés par Sowefund jusqu'à l'obtention de l'agrément européen MiCA. Ainsi, en cas de non-obtention de ce dernier, les participants à la levée de fonds de Wigl seront intégralement remboursés.

À l'horizon 2027, Wigl ambitionne de devenir une référence européenne avec un objectif de 10 000 clients et environ 52 millions d'euros d'actifs sous gestion.

👉 Découvrez les détails de l'opération de Wigl sur Sowefund

Bien que l'opération se concentre sur Wigl, la plateforme bénéficie de la solidité et de l'expérience du groupe BPS.

Elle s'appuie notamment sur l'expertise de Feel Mining, acteur pionnier du secteur de la crypto depuis 2018, qui gère aujourd'hui plus de 33 millions d'euros d'actifs pour 30 000 clients.

Que propose la plateforme Wigl ?

Wigl se distingue par une approche qui s'éloigne du trading spéculatif pour se concentrer sur la construction d'un capital en actifs numériques dans le temps.

La plateforme permet de structurer une exposition aux cryptomonnaies de manière sereine, en privilégiant la discipline d'investissement plutôt que l'opportunisme de court terme.

Comme le souligne Chloé Desenfans, cofondatrice de Wigl, cette levée doit permettre de « franchir un cap, en structurant notre offre et en accompagnant des investisseurs qui souhaitent inscrire les actifs numériques dans une logique patrimoniale ».

Afin de lever les barrières entre l'épargne numérique et les usages de la vie courante, Wigl propose, entre autres, certaines fonctionnalités intéressantes pour l'utilisateur :

Allocation progressive : des mécanismes de DCA automatisés pour lisser son point d'entrée sur le marché crypto ;

: des mécanismes de DCA automatisés pour lisser son point d'entrée sur le marché crypto ; Services bancaires : un IBAN français pour simplifier les flux financiers entre le monde bancaire traditionnel et les cryptos ;

: un IBAN français pour simplifier les flux financiers entre le monde bancaire traditionnel et les cryptos ; Usage quotidien : des cartes de paiement avec cashback permettant de lier directement son épargne crypto à ses dépenses courantes.

Pour Nicolas Marchesse, cofondateur de Wigl, l'enjeu est clair : « Le marché évolue vers des usages plus matures. L'enjeu n'est plus d'accéder à la crypto, mais de proposer des solutions capables de structurer l'investissement dans le temps ».

Wigl : l'application pour gérer vos euros et vos cryptos au même endroit

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