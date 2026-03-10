Plus que 1 million : Bitcoin vient de dépasser les 20 millions de BTC minés

Le réseau Bitcoin vient de franchir un cap symbolique : plus de 20 millions de BTC ont désormais été minés. Il ne reste donc qu’un million de Bitcoins à créer avant d’atteindre la limite maximale fixée par le protocole.

Bitcoin continue de se raréfier : < 1 000 000 BTC restants

Le Bitcoin est aujourd’hui mondialement reconnu pour sa rareté numérique programmée. Dès sa création en 2009, son créateur, Satoshi Nakamoto, a fixé une limite absolue de 21 millions de BTC.

Cette caractéristique fondamentale fait en partie de Bitcoin un concurrent sérieux des monnaies fiduciaires, dont la quantité en circulation peut être modifiée par un groupe restreint de décideurs politiques. Bitcoin est une protection contre les interventions monétaires qui peuvent souvent entraîner des distorsions économiques qui pénalisent, en premier lieu, les populations les plus modestes.

La distribution de Bitcoin s'est faite progressivement, avec une émission initiale de 50 BTC par bloc, divisée par 2 tous les 4 ans lors des halvings. Après plusieurs réductions successives, la récompense actuelle est de 3,125 BTC par bloc.

Évolution de la quantité de BTC en circulation

En 17 ans d’existence, 20 millions de Bitcoins ont été minés, et le dernier BTC ne sera créé qu’entre 2130 et 2140, soit environ 110 ans pour extraire le dernier million. Ce rythme décroissant souligne à quel point Bitcoin devient progressivement plus rare.

Que se passera-t-il une fois la limite de 21 millions atteinte ?

Cependant, la limite de 21 millions de BTC pose plusieurs doutes pour l'avenir de Bitcoin.

À mesure que les récompenses diminuent, si l’activité on-chain n’est pas suffisante, les mineurs pourraient ne plus être assez rémunérés par les frais de transaction. Cela pourrait pousser les petits mineurs à arrêter leur activité et ainsi réduire la puissance de calcul.

Bien sûr, Bitcoin reste le réseau le plus sécurisé avec une puissance de calcul qui dépasse 1 ZH/s. Même en perdant une partie de cette puissance, une attaque resterait extrêmement coûteuse en termes logistiques et environnementaux.

Évolution du hashrate de Bitcoin

Le vrai enjeu est plutôt de savoir qui seront les mineurs de demain, seront-ils une concentration entre quelques gros acteurs ou une industrie diversifiée comme aujourd'hui ?

Certains mineurs pourraient se tourner vers d’autres industries, mais c'est la dynamique de la rémunération par les frais, l’évolution de l’activité, et l’équilibre entre petits et grands acteurs qui détermineront la stabilité du réseau à long terme.

Sources : BitBo, mempool

