PayPal s’associe à Ledger – Que prévoit le géant des paiements ?

PayPal est associé à la fonction « Buy » de l’application Ledger Live. Cela veut dire que les utilisateurs souhaitant acheter des cryptomonnaies pourront désormais le faire directement avec PayPal. Pour rappel, le géant des paiements propose l’achat et la vente de cryptomonnaies depuis 2020, et a récemment révélé un hub crypto.

Pour l’instant, le service ne sera proposé qu’aux utilisateurs situés aux États-Unis. Par ailleurs, seules quatre cryptomonnaies sont prises en charge : le Bitcoin (BTC), l’Ether (ETH), le Bitcoin Cash (BCH), ainsi que le Litecoin (LTC). Une sélection plutôt « old school » donc, qui correspond aux cryptomonnaies disponibles sur PayPal. On note aussi l’absence du PYUSD, le stablecoin du géant des paiements.

👉 Pour aller plus loin – Comment acheter de l’Ether (ETH) en 2023 ? Méthode simple et rapide

Les utilisateurs de PayPal ayant déjà acheté des cryptomonnaies sur la plateforme auront simplement à connecter leur compte. Pour les autres, il faudra créer un compte sur PayPal, et se soumettre à des vérifications d’identité (KYC). Ledger s’est félicité de cette nouvelle expérience proposée aux utilisateurs :

« PayPal et Ledger souhaitent créer des transactions sécurisées, aisées et rapides, où que l’on soit situé dans le monde. PayPal est resté à la pointe de la révolution des paiements numériques depuis plus de 20 ans, et nous sommes ravis de nous associer à eux pour cette nouvelle période d’innovation. »