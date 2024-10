PayPal utilise pour la première fois son stablecoin PYUSD pour réaliser une transaction

Il aura fallu attendre plus d'un an après le lancement de son stablecoin PYUSD pour que PayPal s'en serve afin de réaliser une transaction. Pour le géant des paiements, il s'agit d'une occasion de prouver qu'il est possible d'utiliser PYUSD pour ses règlements au quotidien.

Un an après le lancement du stablecoin PYUSD, PayPal l'utilise enfin pour réaliser ses transactions

Pour la première fois, PayPal s'est servi de son stablecoin PYUSD afin de réaliser une transaction. Le 23 septembre dernier, l'entreprise américaine de services de paiement en ligne a réglé une facture au cabinet d'audit financier et de conseil Ernst & Young (EY) avec sa propre cryptomonnaie.

Afin de finaliser la transaction, PayPal s'est appuyé sur Digital Currency Hub, une plateforme de paiement conçue par SAP pour permettre aux entreprises d'envoyer et de recevoir des paiements numériques instantanément, 24 heures sur 24. Le montant de la facture n'a pas été divulgué.

Comme l'explique Steve Everett, directeur du développement du marché de PayPal, « les paiements inter-entreprises sont propices à l'innovation et les monnaies numériques peuvent apporter une valeur incroyable dans ces cas d'utilisation ». Jose Fernandez da Ponte, vice-président sénior de PayPal en charge des activités blockchain, cryptomonnaies et monnaies numériques du groupe, a également commenté cette transaction :

Alors que les avantages des stablecoins pour le consommateur dominent souvent les conversations, ce paiement démontre qu'il est possible d'utiliser les cryptomonnaies de manière plus large. [...] Les transactions inter-entreprises, notamment celles qui se déroulent au-delà des frontières, peuvent être longues, coûteuses et, dans certains cas, risquées, compte tenu de la dépendance nécessaire à l’égard de tiers. La rapidité et la disponibilité du règlement dans ce cas d’utilisation sont bien plus attrayantes.

Ainsi, le paiement d'une facture avec le PYUSD constitue une manière pour PayPal de démontrer la facilité d'utilisation de son stablecoin. C'est en avril dernier que l'entreprise avait permis à ses clients américains d'utiliser le PYUSD pour réaliser des transferts internationaux.

PayPal s'immisce de plus en plus dans le secteur des cryptomonnaies

Avec son PYUSD, PayPal doit composer avec une forte concurrence dans le monde des stablecoins. En effet, l’USDT de Tether et l’USDC de Circle, les 2 stablecoins les plus populaires enregistrent des capitalisations boursières de respectivement 110 milliards et 32 milliards de dollars.

Lancé en août 2023, le PYUSD a mis un an avant de dépasser le milliard de dollars de capitalisation boursière. Toutefois, ce chiffre est parti à la baisse le mois dernier, et la capitalisation actuelle du stablecoin est d'environ 720 millions de dollars., bien loin des 2 géants que sont l’USDC et l’USDT.

En matière de cryptomonnaies, PayPal fait petit à petit son nid. La société va prochainement permettre aux comptes professionnels d'acheter des cryptomonnaies. Dans un premier temps, seuls les États-Unis sont concernés par cette nouveauté. En plus du PYUSD, les utilisateurs américains de ce service pourront acquérir du Bitcoin (BTC), de l'Ether (ETH), du Bitcoin Cash (BCH) et du Litecoin (LTC).

Sources : Bloomberg, Coinbase

