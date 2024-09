PayPal permettra aux comptes professionnels d'acheter des cryptomonnaies

Après s'être concentré sur les particuliers concernant les cryptomonnaies, PayPal s'ouvre désormais aux comptes professionnels. En effet, ceux-ci pourront prochainement acheter, vendre, détenir et transférer des cryptomonnaies.

Les professionnels auront également accès aux cryptomonnaies sur PayPal

Depuis quelques années maintenant, PayPal s’est ouvert aux cryptomonnaies au point d’avoir lancé son propre stablecoin, le PYUSD. En fonction de la région du monde où l’on se trouve, il est possible d’acheter, vendre et transférer ces actifs, bien que ce ne soit pas le cas dans tous les pays et notamment en France.

Mercredi, le géant mondial des paiements a franchi une étape supplémentaire, et dévoilant que les comptes professionnels pourront, eux aussi, avoir accès aux cryptomonnaies prochainement, y compris les transférer vers des adresses externes.

Jose Fernandez da Ponte, vice-président senior de la blockchain, des cryptomonnaies et des monnaies numériques chez PayPal, indique que depuis que la société s’est ouvert à cet écosystème, elle a beaucoup appris sur la façon dont ses clients souhaitent utiliser cette classe d’actifs. Par ailleurs, l’ouverture aux professionnels fait face à une demande croissante :

Les propriétaires d’entreprises ont de plus en plus exprimé le souhait de disposer des mêmes capacités de cryptomonnaie que celles disponibles pour les consommateurs. Nous sommes ravis de répondre à cette demande en proposant cette nouvelle offre, qui leur permet d’utiliser les monnaies numériques sans effort.

Néanmoins, seuls les États-Unis seront préalablement concernés par cette mesure, à l’exception de l’état de New York. Par ailleurs, plusieurs points cruciaux n’ont pas été mentionnés pour le moment, à savoir la date de lancement, ainsi que les cryptomonnaies qui seront concernées.

À l’ouverture de PayPal à ce domaine, seuls Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH) et Litecoin (LTC) étaient disponibles sur ses différents services, outre le PYUSD. Alors que 2 de ces actifs ne semblent plus correspondre à la réalité de l’écosystème aujourd’hui, il sera intéressant de voir l’offre complète de la plateforme, lorsque plus de détails seront annoncés.

En outre, soulignons également la lenteur calculée avec laquelle PayPal déploie ses services de cryptomonnaies à travers le monde.

En parallèle de l’écriture de ces lignes, le PYUSD dispose aujourd’hui d’une capitalisation d’un peu plus de 700 milliards de dollars, ce fait de lui le 7e stablecoin du marché.

