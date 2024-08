Le stablecoin PayPal USD (PYUSD) atteint le milliard de dollars de capitalisation boursière

Le PayPal USD (PYUSD), le stablecoin créée par le géant des paiements en ligne PayPal, a officiellement franchi le cap du milliard de dollars de capitalisation boursière. Il aura fallu un an à la cryptomonnaie dont le cours est indexé sur le dollar pour atteindre ce pallier symbolique.

C'est au début du mois d'août 2023 que Paypal décide de fusionner son expertise dans le monde des paiements en ligne à celle de la blockchain. De cette fusion est né le PYUSD, un stablecoin émis par Paxos Trust Company, entreprise américaine avec laquelle s'est associée PayPal et connu pour émettre le stablecoin de Binance, le BUSD.

C'est justement Paxos, sur X, qui a solennellement annoncé le franchissement de la barre du milliard de dollars de capitalisation boursière.

Over the weekend, PayPal USD (PYUSD) hit $1 billion in market cap just 383 days after launch. PayPal USD reached this milestone nearly 2x faster than USDC and 3x faster than USDT. pic.twitter.com/9w3jTTmmD7

— Paxos (@Paxos) August 26, 2024