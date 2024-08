Pavel Durov : le parquet de Paris dévoile 12 charges retenues contre le PDG de Telegram

Lundi en fin d'après-midi, la Procureure de la République Laure Beccuau a dévoilé les 12 chefs d'accusation retenus contre Pavel Durov, le PDG et fondateur de Telegram. Quels sont-ils ?

Le parquet de Paris informe des chefs d’accusation retenus contre Pavel Durov

Après l’arrestation de Pavel Durov, le PDG et fondateur de Telegram, samedi à l’aéroport du Bourget, c’étaient des éléments attendus : les charges retenues par la justice. Lundi soir, le parquet de Paris, par le biais de la Procureure de la République Laure Beccuau, a partagé un communiqué de presse dans lequel sont détaillées 12 charges contre Pavel Durov.

Par la même occasion, nous apprenons que cette arrestation fait suite à une information judiciaire datant du mois dernier :

Cette mesure intervient dans le cadre d’une information judiciaire ouverte, le 8 juillet 2024, à la suite d’une enquête préliminaire d’initiative diligentée par la section J3 (lutte contre la cybercriminalité — JUNALCO) du parquet de Paris.

Parmi ces chefs d’accusation, nous retrouvons ainsi plusieurs cas de complicité, allant de l’escroquerie en bande organisée à la diffusion et détention d’images pédopornographiques, en passant par le trafic de stupéfiants, les transactions illicites ou le partage de bases de données.

Un manque de coopération avec les autorités

Si les points précédemment cités font débat chez certains observateurs, estimant que le créateur d’un outil ne devrait pas être condamné pour l’utilisation qui en est faite, il est notamment au moins un chef d’accusation relevant de la coopération directe de Telegram avec les autorités :

Refus de communiquer, sur demandes des autorités habilitées, les informations ou documents nécessaires pour la réalisation et l’exploitation des interceptions autorisées par la loi.

En clair, cela signifie que lors d’une réquisition des autorités dans le cadre d’une enquête sur une affaire donnée, Telegram ne partage pas suffisamment d’informations pour que celles-ci puissent être exploitées convenablement.

Sur X hier après-midi, Emmanuel Macron s’est exprimé pour nier les accusations d’une décision politique et préciser que c’était désormais à la Justice de statuer :

Je lis ici de fausses informations concernant la France suite à l’arrestation de Pavel Durov. La France est plus que tout attachée à la liberté d’expression et de communication, à l’innovation et à l’esprit d’entreprise. Elle le restera. Dans un État de droit,… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 26, 2024

💡 Sur le même sujet — Telegram : la Russie accuse la France d’éviter la collaboration après l’arrestation de Pavel Durov

Dans l’immédiat, la garde à vue de Pavel Durov a été étendue et peut désormais durer jusqu’à 96 heures étant donné que certains points relèvent de la criminalité en bande organisée. Cette garde à vue va donc durer jusqu’au 28 août, et il s’agira alors de voir si cela conduit ou non sur une détention provisoire.

Source : Communiqué de presse

