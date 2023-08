PayPal : après le PYUSD, un hub crypto lancé – À quoi cela va-t-il ressembler ?

En plein bear market, le géant PayPal plonge dans le secteur des cryptomonnaies. Après avoir annoncé son propre stablecoin dollar, le PYUSD, l’entreprise confirme en effet qu’un « hub crypto » sera proposé aux utilisateurs. À quoi cela servira-t-il ?

Un « hub crypto » chez PayPal

Le lancement d’un stablecoin chez PayPal nécessite un changement des conditions d’utilisations qui s’appliquent aux services. Et leur mise à jour révèle que les plans de l’entreprise ne s’arrêtent pas au PYUSD. PayPal devrait en effet se transformer en plateforme d’achat et de vente de cryptomonnaies pour tous ses utilisateurs. Son « hub crypto » permettra en effet de se procurer des actifs de ce type, mais aussi d’échanger le PYUSD contre d’autres cryptomonnaies :

Pour rappel, les clients américains de PayPal peuvent déjà acheter et vendre des cryptomonnaies depuis l’application depuis 2020, mais il s’agissait d’une première initiative limitée. Le « hub crypto » de PayPal est donc la continuation des initiatives de l’entreprise, et ressemble plus à une plateforme d’échange de cryptomonnaies traditionnelle.

Point important qu’il faut aussi noter : si PayPal n’utilise pas le terme de « wallet », ça n’est pas pour rien. Le « hub » montre en effet les montants en cryptomonnaies conservées par PayPal pour le compte des utilisateurs… Mais ceux-ci ne peuvent pas interagir directement avec elles :

« Vous ne détiendrez pas les actifs crypto en eux-mêmes dans votre solde crypto. »

Les utilisateurs de PayPal pourront ainsi gérer leurs soldes et effectuer des échanges et achats, mais ils n’auront pas accès aux wallets utilisés.

👉 Retrouvez notre dossier –Les stablecoins intéressent de moins en moins – Le PYUSD de PayPal parviendra-t-il à raviver la flamme ?

Acheter des cryptos sur eToro

L'investissement dans les cryptomonnaies est proposé par eToro (Europe) Ltd en tant que PSAN enregistré auprès de l'AMF. L'investissement dans les crypto-actifs est très volatil. Il n'existe pas de protection des consommateurs. Investir est risqué ( en savoir plus

Paxos comme partenaire principal des services crypto de PayPal

Paxos est confirmée comme le partenaire principal de PayPal en ce qui concerne les cryptomonnaies :

« Certains services de conservation, d’échange et de transfert pour les actifs crypto sont pris en charge pour notre compte par Paxos Trust Company, LLC, ou d’autres fournisseurs de service. »

Autre limitation : les services sont pour l’instant réservés à une frange des utilisateurs. Pour accéder au hub crypto de PayPal, il faudra résider aux États-Unis (sauf Hawaï), avoir plus de 18 ans… Et disposer d’un compte « en règle ». Cela veut dire que l’entreprise examinera les candidatures pour accepter ou non les utilisateurs de son nouveau hub.

Reste que PayPal est en train d’entamer une mutation qui le rapproche davantage d’une plateforme d’échange centralisée comme Binance ou Coinbase. Le géant américain s’attaque à un gros marché, mais il a un avantage : celui de la confiance des utilisateurs (et des régulateurs).

Mais les frais d’utilisation sont, comme souvent chez PayPal, particulièrement exorbitants. Pour les petites transactions (moins de 5 dollars), il faudra compter entre 5 et 45% de frais. L’entreprise parviendra-t-elle alors à attirer suffisamment d’utilisateurs ? Tout comme pour le PYUSD, le succès ou l’échec de son hub crypto sera particulièrement suivi.

👉 Écoutez cet article et toutes les autres actualités crypto sur Spotify

Confus et dépassé par les cryptomonnaies ? 🤔 Décelez les opportunités et prenez des décisions d'investissement éclairées 🔎

Source : PayPal, conditions d’utilisation

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.