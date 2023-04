Paxful annonce la fermeture de sa place de marché – Que s’est-il passé ?

C’est une entreprise de plus qui est en difficulté ces derniers mois. Paxful vient d’annoncer la fermeture de sa place de marché, une décision inattendue par la communauté. Qu’est-ce qui a poussé le PDG Ray Youssef à prendre cette décision ?

Paxful ferme sa place de marché

Un message publié par Paxful a fait le tour de Twitter dans la journée d’hier. Dans ce dernier, Ray Youssef annonce la fermeture de sa place de marché, et prévient qu’il n’est pas sûr que cette dernière reviendra :

Le PDG de Paxful reste évasif sur cette fermeture soudaine, expliquant :

« Je ne peux pas vous donner toute l’histoire aujourd’hui, mais je peux dire que nous avons malheureusement eu des départs d’éléments clefs de notre équipe. »

Dans un Twitter Space diffusé hier, Ray Youssef a cependant confirmé que c’est le départ d’un cofondateur de Paxful, Arthur Schaback, qui a posé problème. Écarté de la direction de l’entreprise il y a plus d’un an, il a intenté un procès à cette dernière, ainsi qu’au PDG. Cela aurait conduit à des départs successifs d’employés.

Ray Youssef explique également que les conditions réglementaires se sont durcies pour les plateformes d’échange en pair à pair « plus particulièrement aux États-Unis ». On se rappelle en effet que la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a récemment intenté une action en justice à l’encontre de la DAO de SushiSwap.

Les fonds des clients sont disponibles et peuvent être retirés

Le PDG de Paxful explique aux utilisateurs que leurs fonds sont en sécurité, et que le portefeuille de Paxful est opérationnel. Ils peuvent donc les retirer – Ray Youssef les invite à utiliser des solutions de stockage auto-hébergées (self-custody). Par ailleurs, Ray Youssef conseille aux utilisateurs actuels de migrer vers des concurrents de Paxful. Il cite notamment deux plateformes non basées aux États-Unis : Noones ainsi que Bitnob.

Cette fermeture de la place de marché de Paxful survient alors que l’entreprise avait déjà délisté l’Ether (ETH) en décembre dernier. Bien que la raison soit semble-t-il largement basée sur les initiatives légales d’un ex-employé, il ne faut pas sous-estimer le cadre réglementaire aux États-Unis, qui s’est fortement durci ces derniers mois. La SEC en particulier s’est montrée hostile au secteur, et son président Gary Gensler vient de demander au Congrès des États-Unis 2,4 miliards de dollars supplémentaires, afin de continuer à réguler l’écosystème.

Source : Paxful, communiqué

