SEC : Gary Gensler demande 2,4 milliards de dollars pour continuer à réguler l'écosystème crypto

Gary Gensler a fait cette demande de financement auprès de la maison blanche hier, à l’occasion d’une audience auprès de la Maison-Blanche. Le président de la SEC a justifié cette demande par « la complexité accrue des marchés de capitaux »… En particulier le secteur des cryptomonnaies :

« L’innovation technologique rapide des marchés financiers a conduit à de mauvaises conduites dans des domaines nouveaux et émergents, et le secteur des cryptos n’est pas le moindre . Répondre à cela nécessite de nouveaux outils, une nouvelle expertise, et des ressources. »

D’où un besoin de financement élevé selon Gary Gensler, qui explique que les ressources de la SEC sont déjà utilisées au maximum. Le président de la SEC en a profité pour réitérer ses attaques caractéristiques en ce qui concerne les cryptomonnaies. Il a notamment affirmé que les investisseurs en cryptomonnaies mettaient « leur argent durement gagné en danger, en le dirigeant vers une classe d’actifs hautement spéculative ».

👉 Sur le même sujet – Pas une monnaie, dangereux pour les contribuables… Le gouvernement américain publie un brûlot contre le Bitcoin (BTC)

Que cette augmentation de budget soit accordée ou non, l’écosystème crypto pourrait trouver un soulagement dans un futur entretien du patron de la SEC auprès du Congrès américain. Gary Gensler va en effet devoir se justifier de ses actions auprès de la Commission des services financiers de la Chambre des représentants, le 18 avril prochain.

#NEW: Chairman @PatrickMcHenry confirms @SECGov Chair Gary Gensler will testify before the House Financial Services Committee on April 18th.

Republicans will hold @GaryGensler accountable for his flagrant disregard for the law, jurisdiction, and the APA.

📺👇 pic.twitter.com/XRwcrm79PS

— Financial Services GOP (@FinancialCmte) March 28, 2023