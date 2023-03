Pas une monnaie, dangereux pour les contribuables… Le gouvernement américain publie un brûlot contre le Bitcoin (BTC)

Non au Bitcoin (BTC), oui à une monnaie numérique de banque centrale (MNBC). C’est l’idée qui semble ressortir d’un rapport économique du gouvernement américain, qui est particulièrement hostile à la cryptomonnaie. Retour sur la stratégie de Joe Biden, et ce que cela pourrait augurer pour les cryptomonnaies.

Le gouvernement américain vent debout contre le Bitcoin

Le président Joe Biden a transmis au congrès son rapport économique, qui contient entre autres le rapport annuel des conseillers économiques du gouvernement. Fait rare, le Bitcoin (BTC) et les cryptomonnaies sont beaucoup mentionnés, et pas sous un jour particulièrement positif. La cryptomonnaie fait par ailleurs l’objet d’une section entière, baptisée « L’attrait perçu des crypto-actifs ».

Dans cette section, le rapport décrit le fonctionnement de Bitcoin, avant de conclure qu’il ne s’agit pas d’une monnaie :

« Les cryptomonnaies ne sont pas des alternatives efficientes à la monnaie souveraine telle que le dollar américain. »

Que sont-elles alors ? Le gouvernement américain voit dans les cryptomonnaies « surtout des investissements spéculatifs ». Selon le rapport, beaucoup d’actifs cryptos n’ont pas de valeur fondamentale, ce qui explique pourquoi ils sont si volatils. Le document fait par ailleurs un parallèle entre la redistribution des profits qui existent dans des mécanismes basés sur la blockchain (notamment le staking), et la redistribution des profits liés… Au dollar américain :

« Dans les économies avancées comme celle des États-Unis, les profits liés à l’émission d’une monnaie souveraine bénéficient aux contribuables car cette dernière réduit les besoins en taxation. Par conséquent les banques centrales redistribuent effectivement ces profits en tant que revenus du gouvernement. »

On ne peut que hausser les sourcils face à cet argument, alors que le pays a été soumis à une très forte inflation, et que les banques centrales d’économies majeures ont dû se réunir récemment pour soutenir le dollar.

Les cryptomonnaies, un danger pour les consommateurs selon le gouvernement américain

La suite du rapport présente l’écosystème crypto comme un repaire de truands, qui mettrait en danger les consommateurs américains :

« Beaucoup de participants à l’industrie des crypto-actifs ne se soumettent pas aux lois et régulations existantes, et certaines des activités courantes les plus illégales de l’industrie sont des arnaques destinées spécifiquement aux investisseurs particuliers. »

Par ailleurs, le rapport soulève la question des actifs crypto qui seraient des « titres financiers » (securities). Cela n’est pas anodin : il y a quelques jours, le président de la SEC Gary Gensler avait qualifié l’Ether (ETH) de « security ». C’est sur ce point que s’articule une partie des régulations à venir aux États-Unis. Si les cryptomonnaies de ce type sont considérées comme des securities, elles devront se soumettre aux exigences de la SEC, et celles-ci seront un frein considérable pour l’écosystème.

Le rapport du gouvernement américain montre donc bien que la course à la régulation est bel et bien lancée, et que les entreprises ou organisations liées aux cryptomonnaies pourraient avoir du souci à se faire, tout du moins dans les territoires où les régulateurs américains peuvent les atteindre.

Source : Rapport du gouvernement des États-Unis

