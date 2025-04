Pas de réserve de Bitcoin pour la Banque nationale suisse — Son président explique pourquoi

Une nouvelle fois, le président de la Banque nationale suisse a rejeté l’idée d’une réserve de Bitcoin (BTC). Pourquoi cette position ? Est-elle définitive ?

Le président de la Banque nationale suisse réaffirme sa position sur Bitcoin

Si d’autres pays se sont tournés vers le Bitcoin (BTC) bien avant les États-Unis, le projet de réserve stratégique de ces dernières a lancé une certaine mode. Depuis, plusieurs gouvernements ont, eux aussi, fait part de leurs ambitions plus ou moins concrètes.

Toutefois, tout le monde ne se mettra pas à l’orange, et parmi les sceptiques à Bitcoin, le président de la Banque nationale suisse (BNS) persiste et signe. Tandis qu’en mars dernier, il pointait du doigt une volatilité trop importante et un manque de liquidité, il a réitéré sur ces points en fin de semaine dernière, à l’occasion de l’assemblée générale de la BNS :

Pour les cryptomonnaies, la liquidité du marché, même si elle peut parfois sembler correcte, est naturellement remise en question, surtout en période de crise.

Pour lui, les cryptomonnaies ne répondraient actuellement pas aux exigences de la Banque quant à ses réserves, compte tenu de trop grandes variations de prix.

Il y a quelques mois, le groupe Bitcoin Initiative avait tenté de forcer la main à la BNS, en proposant de modifier la Constitution du pays pour permettre l’ajout de bitcoins dans les réserves.

Face à ce nouvel échec, le comité a rapporté à nos confrères de CoinDesk que si la BNS avait pourtant ajouté ne serait-ce que 1 % de BTC à ses investissements dès 2015, ses rendements auraient presque doublé en 10 ans, pour une volatilité qui aurait à peine augmenté.

🔎 Réserve stratégique en Bitcoin : pourquoi et surtout pour qui ?

Une piste de réflexion avancée suggère également que ce refus d’adopter Bitcoin pourrait être motivé par des raisons politiques, notamment pour ne pas froisser les relations diplomatiques avec l’Union européenne.

Commencez votre aventure crypto avec notre guide pas-à-pas

Publicité

Un changement de mentalité inévitable ?

Malgré tout, nous ne pouvons que constater que les mentalités changent petit à petit.

Sous le mandat de Joe Biden, une réserve stratégique de Bitcoin était impensable, et quelques mois plus tard, cela s’apprête toutefois à changer. En France, Bpifrance est devenue la première banque publique au monde à investir dans l’écosystème crypto, tandis que pour revenir en Suisse, les clients de la banque PostFinance peuvent investir dans les cryptos depuis 2 ans, et même dans le staking sur Ethereum (ETH) depuis janvier.

👨‍🏫 Où acheter du Bitcoin (BTC) ?

Tous ces signes, sans parler des nombreuses initiatives des géants de la finance, que nous pouvons constater au quotidien, prouvent que l’adoption est en marche. Si la position de la BNS n’est aujourd’hui pas favorable à Bitcoin, elle n’est pas nécessairement gravée dans le marbre pour autant, et les années à venir pourraient réserver quelques surprises, lorsque la démocratisation aura continué de faire son œuvre.

Investissez dans le Bitcoin et sécurisez votre patrimoine

Publicité - Votre capital est à risque. D'autres frais s'appliquent. Pour plus d'informations, visitez etoro.com/trading/fees Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perdre de l'argent rapidement en raison de l'effet de levier. 51% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD avec ce fournisseur. Vous devez savoir si vous comprenez le fonctionnement des CFD et si vous pouvez vous permettre de perdre votre argent. Vous ne perdrez jamais plus que le montant investi dans chaque position. ( en savoir plus

Source : CoinDesk

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital