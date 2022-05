Une partie des développeurs de Terra pourrait être amenée à partir sur d'autres blockchains

Terra navigue en eaux troubles

Alors que la blockchain Terra (LUNA) doit effectuer son fork le 28 mai au petit matin suite à un vote loin d'avoir fait l'unanimité dans sa communauté, il semblerait que certains développeurs puissent être tentés de quitter le navire.

Effectivement, bien qu'un nombre important d'exchanges ait décidé de soutenir « Terra 2.0 », l'avenir de la blockchain semble tout de même assez incertain. En raison notamment, le fondateur de Terra, Do Kwon, qui est poursuivi par LKB and Partners, un des plus grands cabinets d'avocats sud-coréens l'accusant de fraude massive.

Pour se défendre des multiples accusations émises à son encontre, Terraform Labs a dû faire appel à des conseillers extérieurs pour se défendre, son équipe juridique ayant mis les voiles pendant l'effondrement de l'UST et du LUNA.

Ainsi, en parallèle des problèmes d'ordre juridique, l'équipe en charge de la blockchain Terra doit également regagner la confiance des investisseurs et de sa communauté sur le terrain. Bien que le fork de Terra soit acté, tout reste à faire : le succès de la nouvelle blockchain dépend d'un grand nombre de facteurs, et certains développeurs ont dû mettre leurs projets à l'arrêt suite à ces tumultes.

Certains ont alors flairé ici l'occasion de pouvoir s'entourer des nombreux talents qui entourent l'écosystème de Terra, tant au niveau de la structure de la blockchain que des divers protocoles qui s'y sont établis.

Les développeurs de Terra dans la brume

Ainsi, alors que les développeurs de Terra doivent s'adapter au fork de la blockchain, et ce en plus des retombées économiques de l'effondrement de l'UST et du LUNA, bon nombre d'entre eux sont encore indécis. Sous couvert d'anonymat, un des développeurs de Terra a indiqué que même en soutenant le fork, l'avenir est encore totalement flou :

« Terraform Labs a été extrêmement positif pour nous en tant que développeurs, donc nous voulons les soutenir dans le lancement du fork, mais nous ne pouvons pas encore nous engager à construire. L'idée, c'est qu'il n'y a pas d'inconvénient à s'aligner avec Terra jusqu'à ce que les choses avec la nouvelle blockchain deviennent plus claires. »

Dan Edlebeck, co-fondateur de la structure dédiée au développement de projets de finance décentralisée (DeFi) Sei Network, a affirmé qu'il avait été en étroite communication avec divers projets de premier plan sur Terra, et que toutes les solutions pouvaient encore être envisagées :

« Les fondateurs des projets explorent vraiment d'autres options, encore plus que ce que j'avais prévu. Terra 2.0 a trop de choses en suspens, la voie à suivre est remise en question. »

Selon Dan Eskow, à l'origine de Top Up, un cabinet de recrutement spécialisé dans la blockchain, les développeurs de Terra sont très bons, et ce particulièrement dans l'univers DeFi. En d'autres termes, l'effondrement de l'UST et du LUNA a entraîné des projets avec lui qui étaient pourtant solides :

« Les ingénieurs de Terra ont construit un produit solide. L'échec de cette stratégie n'est pas le reflet de leur travail, et il y a beaucoup de projets avec moins de bagages qui les embaucheraient dans la seconde. »

Polygon (MATIC) et Kadena (KDA) font les beaux yeux aux développeurs

Aussi, certaines blockchains d'envergure comptent bien s'entourer des jeunes talents de Terra. À titre d'exemple, Ryan Wyatt, le PDG de Polygon (MATIC), a annoncé via Twitter qu'un fonds à plusieurs millions de dollars avait été créé afin de soutenir les développeurs venant de Terra souhaitant bâtir sur sa sidechain.

OnePlanet, une place de marché dédiée aux tokens non fongibles (NFTs), a ainsi pris la décision de migrer depuis Terra vers Polygon. Dans son élan, elle a indiqué que son équipe aiderait tous les projets de Terra relatifs au monde des NFTs à migrer vers Polygon s'ils le souhaitaient.

En parallèle, la blockchain Kadena (KDA) a indiqué qu'elle mettait en place un fonds de développement de 10 millions de dollars dans la même optique.

De plus, ce fonds servira également à dédommager les projets qui ont perdu du capital pendant l'effondrement, notamment sur le protocole Anchor. Pour son PDG Frasesco Melpignano, il est aussi question de se serrer les coudes :

« C'est un moment décisif pour l'industrie de la blockchain. Cela va au-delà de Terra. »

