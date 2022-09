OpenSea ne prendra pas en charge un éventuel fork d'Ethereum (ETH) en PoW

Alors que la mise à jour The Merge approche à grands pas, les entités majeures de l'écosystème doivent se prononcer quant à leur prise en charge ou non d'un potentiel fork d'Ethereum (ETH). Pour sa part, la plateforme de tokens non fongibles (NFTs) OpenSea a annoncé qu'elle ne supporterait que la version d'Ethereum sous preuve d'enjeu (PoS).

OpenSea restera fidèle à Ethereum (ETH)

OpenSea, la plus grande place de marché dédiée aux tokens non fongibles, a annoncé via Twitter qu'elle ne prendrait pas en charge un éventuel fork d'Ethereum (ETH) sur sa plateforme.

Ainsi, OpenSea, dont l'écrasante partie de son volume traité provient de la blockchain Ethereum, va rester fidèle à la version « officielle » du réseau. Les NFTs provenant d'une quelconque nouvelle version d'Ethereum en Proof-of-Work ne seront donc pas compatibles :

« Tout d'abord, et c'est le plus important, nous nous engageons à supporter uniquement les NFTs sur la chaîne PoS d'Ethereum mise à jour. Bien que nous ne spéculerons pas sur les forks potentiels - dans la mesure où les NFTs forkés sur ETHPoW existent - ils ne seront pas supportés ou représentés sur OpenSea. »

La plateforme précise également qu'elle a déjà commencé à se préparer à la mise à jour The Merge, et qu'elle se montre confiante vis-à-vis de cette transition :

« Au-delà de notre engagement à supporter la chaîne PoS mise à jour, nous avons préparé le produit OpenSea pour assurer une transition en douceur. Bien que nous ne prévoyions pas de problèmes majeurs, nous reconnaissons également qu'il s'agit d'une première ! Nous nous engageons donc à surveiller, gérer et communiquer tout au long de la transition. »

L'éventuel fork d'Ethereum peine à séduire

La tant attendue mise à jour The Merge, dont l'arrivée est prévue dans les prochaines semaines, prévoit une transition du consensus actuel de preuve de travail (PoW) vers celui de preuve d'enjeu (PoS) en fusionnant la blockchain classique avec la Beacon Chain.

Toutefois, cette mise à jour ne réjouit pas tout le monde, et pour cause, cela mettra définitivement fin au processus de minage d'Ether, notamment avec la bombe de difficulté. Certains mineurs, qui ont investi pour la plupart des sommes considérables pour leur matériel, souhaitent donc continuer leur activité.

Mais cela implique une différenciation claire entre la future blockchain basculée vers la preuve d'enjeu (avec des validateurs, donc) et celle éventuellement forkée afin de conserver la possibilité de minage. C'est pourquoi les entités importantes de l'écosystème, à l'instar d'OpenSea ici, doivent se prononcer en faveur ou non d'une seconde blockchain.

Binance par exemple, le plus grand exchange de cryptomonnaies au monde, a récemment annoncé qu'il prendrait en charge la version forkée. Même décision pour l'exchange Huobi Global, qui a toutefois imposé quelques conditions.

En revanche, la société Circle, qui émet le stablecoin le plus capitalisé de la blockchain Ethereum, l'USDC, a annoncé qu'elle soutiendrait sans concession la version d'Ethereum sous preuve d'enjeu. Chainlink, le principal réseau d'oracles de l'écosystème, ne prendra pas non plus en charge le potentiel fork d'Ethereum.

