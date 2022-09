Vitalik Buterin publie un livre sur la création d’Ethereum, disponible sous forme de NFT

La part des bénéfices de la vente du livre qui seraient normalement reversés à Vitalik Buterin seront envoyés à la place à Gitcoin, une plateforme de développement de projets open source axée sur la rémunération des développeurs. Baptisé « Proof of Stake », l’ouvrage reprend des textes existants en les recontextualisant :

"Proof of Stake", the (physical and digital) book compiling various writings I've made over the last ~10 years, will be out in a month!

You can get a signed digital copy and NFT here: https://t.co/RCZPHs9rpe

My share of the proceeds all goes to @gitcoin grants public goods!

— vitalik.eth (@VitalikButerin) August 31, 2022