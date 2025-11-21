Black Friday chez Ledger : obtenez jusqu'à 90 $ en Bitcoin en achetant un wallet crypto

La protection de vos cryptos vous importe ? C'est le moment d'opter pour une solution fiable : Ledger vous offre une promotion exclusive pour le Black Friday avec jusqu'à 90 $ en Bitcoin à l'achat d'un wallet. Que vous optiez pour un modèle haut de gamme ou plus abordable, vous recevrez un bonus en BTC. Découvrez comment réclamer ce bonus.

Profitez d'un bonus en Bitcoin pour l'achat d'un signer Ledger

Si vous envisagez de sécuriser vos cryptomonnaies avec un wallet crypto, c'est peut-être le moment idéal de passer à l'action.

Signer remplace Wallet Dans les faits, ces appareils ne stockent pas réellement les cryptos : ils servent à signer les transactions sur la blockchain, en gardant les clés privées hors ligne et à l'abri des attaques. C'est pour mieux refléter cette réalité que Ledger choisit désormais le terme « signer », plus juste techniquement.

Jusqu'à épuisement des stocks, Ledger, le leader français de la sécurité crypto, vous offre jusqu'à 90 $ en Bitcoin à l'achat d'un signer de sa gamme.

L'opération promotionnelle pour le Black Friday concerne la majorité des modèles de portefeuilles du fabricant avec un montant en bitcoin offert qui varie selon le produit :

Ledger Stax → 80 $ en Bitcoin offerts

Ledger Flex → 70 $ en Bitcoin offerts

Ledger Nano X colors → 50 $ en Bitcoin offerts

Ledger Nano S Plus (noir) → 10 $ en Bitcoin offerts

Ledger Recover (abonnement 1 an, en complément) → +10 $ en Bitcoin supplémentaires

Il est intéressant de noter que le Ledger Nano X est actuellement en promotion à -50%.

Posséder un portefeuille physique constitue la solution la plus robuste pour protéger vos cryptos des risques de piratage et de perte. Contrairement aux plateformes en ligne, un signer Ledger garantit que vous détenez et contrôlez exclusivement vos clés privées, offrant ainsi une souveraineté absolue sur vos cryptomonnaies.

Cette offre représente donc une double opportunité :

sécuriser vos cryptos avec un appareil éprouvé ;

et recevoir un bonus immédiat en Bitcoin, même avec les modèles les plus abordables de la gamme.

Autrement dit, il n'est pas nécessaire d'acheter le modèle le plus cher de Ledger pour en bénéficier. Commander un Ledger Flex permet par exemple de recevoir 70 $ de Bitcoin, tandis que le Nano S Plus, plus économique, donne droit à 10 $.

Dans la période actuelle, où le prix du Bitcoin a connu une baisse notable, cette opération devient encore plus attractive : les dollars offerts sous forme de BTC permettent d’acheter davantage de fractions de BTC que lors des précédentes promotions. Une bonne nouvelle pour ceux qui pensent long terme.

Comment obtenir vos BTC offerts avec l'offre du Black Friday ?

Voici comment profiter de cette promotion pour le Black Friday :

Acheter un wallet Ledger éligible

Ajoutez un des modèles mentionnés ci-dessus à votre panier depuis la boutique officielle Ledger. Le « bon Bitcoin » correspondant s'ajoute automatiquement à votre commande.

Recevoir votre « bon Bitcoin »

À la réception de votre wallet, vous trouverez à l'intérieur un voucher physique contenant un code unique pour réclamer vos BTC.

Récupérer vos BTC via Ledger Live

Ouvrez l'application Ledger Live, saisissez votre code dans la section dédiée (ou scannez le QR code au dos du voucher) et recevez vos BTC directement sur votre wallet.

📌 Chaque utilisateur peut acheter jusqu'à 8 appareils éligibles pendant la promotion, avec un abonnement Ledger Recover possible par appareil

