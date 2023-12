Nouvelle polémique ? L’ex-directrice de Binance France visée pour ses liens avec l’Autorité des marchés financiers (AMF)

Stéphanie Cabossioras a-t-elle commis des actes de prise illégale d’intérêt, en quittant l’Autorité des marchés Financiers (AMF) pour rejoindre Binance France ? C’est l’accusation portée par l’association Anticor, qui a fait un signalement à la justice. Zoom sur une affaire qui pourrait être épineuse pour l’ex-directrice de la plateforme d’échange, et qui vient remettre en lumière son arrivée sur le territoire français.

Un signalement vise Stéphanie Cabossioras pour son passage de l’AMF à Binance France

Stéphanie Cabossioras est une haute fonctionnaire, qui a fait ses classes en tant que magistrate à la Cour des comptes et ancienne directrice adjointe des affaires juridiques de l’Autorité des marchés financiers (AMF). Son arrivée chez Binance France, initialement en tant que directrice juridique, avait donc déjà été commentée. À l’époque, la plateforme d’échange cherchait à montrer patte blanche auprès des autorités de régulation pour décrocher un sésame : le statut de prestataire sur actifs numériques (PSAN).

👉 Pour aller plus loin – Qu’est-ce que le PSAN et comment obtenir ce statut ?

Stéphanie Cabossioras était ensuite devenue directrice générale de Binance France, mais son règne avait été de courte durée, puisqu’elle a quitté ses fonctions en octobre dernier, moins d’un an après son ascension. À l’époque, peu de communications avaient filtré sur les raisons de ce départ. Cette semaine, un signalement de l’association Anticor vient cependant souligner de nouveau ce passage de l’ex-cadre de l’AMF chez Binance.

Le groupement anti-corruption vient en effet de transmettre un signalement à la justice. Il reproche à Stéphanie Cabossioras d’avoir rejoint Binance France à un moment clé : un mois seulement avant que Binance décroche le statut de PSAN. Or ce statut est délivré par l’AMF : l'association fait donc un lien entre l’arrivée de la haute fonctionnaire et la délivrance du sésame.

Cryptoast Research : ayez un temps d'avance sur le marché crypto

Prise illégale d’intérêts pour l’ex-haute fonctionnaire ?

Anticor rappelle que le processus d’inscription auprès de l’AMF se base normalement sur des vérifications poussées, notamment en ce qui concerne les dirigeants. Or dès 2018, Binance avait été visée par une enquête du Trésor américain. Il faut aussi noter que depuis février 2022, soit quelques mois avant l’arrivée de Stéphanie Cabossioras, Binance France avait été visée par une enquête du parquet de Paris pour avoir démarché des clients sans avoir reçu l’autorisation préalable.

Selon l’avocat de l’association Anticor, l’arrivée de la cadre de l’AMF chez Binance France à ce moment clé serait donc un cas courant :

« [Cela montre] l’absence de conscience des risques de conflits d’intérêts en cas d’aller et retour entre le public et le privé en France. »

👉 Écoutez cet article et toutes les autres actualités crypto sur Spotify

Interrogée par l’Agence France-Presse (AFP), Binance a réagi à ce signalement, expliquant que le transfert de Stéphanie Cabossioras était tout à fait légal :

« Stéphanie Cabossioras a reçu l’autorisation de l’AMF [pour son transfert], dont le comité éthique reste le seul à pouvoir formuler des autorisations ou interdictions. C’est une procédure standard et d’ailleurs Binance a attendu que celle-ci soit terminée pour embaucher formellement Stéphanie Cabossioras. »

Si ce transfert était légal, cela ne dit cependant pas si Stéphanie Cabossioras a fait usage de ses liens avec l’AMF pour accélérer le processus pour Binance, lui permettant de décrocher le statut de PSAN malgré ses difficultés judiciaires à l’international. Selon Anticor, cela pourrait donc constituer une prise illégale d’intérêts, un délit qui peut être puni de 5 années d’emprisonnement.

La députée Aurore Lalucq, connue pour ses positionnement très anti-crypto, s'est félicitée de ce signalement, qu'elle qualifie de « scandale » :

« Binance » : ce nom ne vous dit probablement rien. Et pourtant, il constitue l’un des plus grands scandales du quinquennat d’ @emmanuelmacron 🧵 pic.twitter.com/w76fycNMrx — Aurore Lalucq 🇪🇺 (@AuroreLalucq) December 13, 2023

Cette affaire, déclenchée un an et demi après les faits, est par ailleurs similaire à une plainte déposée à la fin de l’année 2022 par des investisseurs de Binance. Ils reprochent au gouvernement français, dont Emmanuel Macron et Cédric O, d’avoir fait preuve de « complaisance » en ouvrant les bras à Binance, alors que la plateforme n’était pas encore autorisée à faire de la publicité en France.

Les soupçons entourant l’enregistrement de Binance en tant que Prestataire sur actifs numériques ont donc été soulevés depuis longtemps, et le signalement de l’association Anticor pourrait déboucher sur un scandale en France. La plateforme d’échange, déjà en difficulté ces derniers mois, pourrait ainsi faire face à une nouvelle affaire légale d’ampleur, après que son PDG Changpeng Zhao ait été forcé de quitter le navire, après avoir été jugé coupable de violation des lois anti-blanchiment d’argent.

Cryptoast Research : ayez un temps d'avance sur le marché crypto

Source : Le Figaro, BFM

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.