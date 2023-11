Cryptomonnaies et placements financiers : 1 Français sur 4 investit son argent

Pour connaître les habitudes des Français en matière d’investissements vis-à-vis des cryptomonnaies et autres placements financiers, l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) a commandé une étude auprès de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

En révélant les résultats cette semaine, le gendarme financier français nous apprend que c’est environ un quart de la population du pays qui investit ses économies. Plus précisément, l’étude met aussi en valeur la population ayant commencé à investir depuis le début de la pandémie de Covid-19 et ceux-ci représentent en tout la moitié des investisseurs concernés, soit 12 % des Français.

En majorité, l’étude identifie des hommes de plus de 35 ans, à 64 % chez ces nouveaux investisseurs. Du côté des investisseurs plus expérimentés, la part d’hommes tombe à 56 %.

Concernant les cryptomonnaies, là où ceux qui menaient déjà des investissements avant 2020 sont 25 % à en détenir, ce chiffre monte à 50 % chez les nouveaux venus.

En outre, les 3 quarts des nouveaux investisseurs détiennent plus d’une catégorie de produits financiers. Parmi ces catégories, nous pouvons retrouver :

Par ailleurs, l’OCDE a relevé un excès de confiance parmi les personnes étudiées :

« Or l’étude montre un excès de confiance de ces nouveaux investisseurs à l’égard de leur niveau de connaissances en matière financière, qu’ils sont 73 % à estimer “élevé” chez les 18-24 ans, 75 % chez les 25-34 ans et 67 % en moyenne (contre 58 % des investisseurs de plus longue date). Interrogés sur des notions simples comme les effets de l’inflation, la diversification ou le rapport risque/rendement, plus de la moitié des plus jeunes n’ont répondu correctement qu’à deux questions sur six. »