Influenceurs crypto : L’AMF et l’ARPP lancent une formation optionnelle pour la publicité

Au printemps dernier, la « loi influenceur » avait fait grand bruit en France, en encadrant davantage les promotions faites par les professionnels des réseaux sociaux. L’Autorité des marchés financiers (AMF), ainsi que l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP) l’accompagnent désormais d’un module de formation optionnel. Que prévoit-elle ?

Une formation optionnelle pour les influenceurs crypto

Pour rappel, la loi durcissait les règles pour les influenceurs faisant la promotion de cryptomonnaies, en particulier ceux qui ne sont pas enregistrés en tant que prestataires de services sur actifs numériques (PSAN). Elle est désormais accompagnée d’une formation optionnelle, comme l’annoncent l’AMF et l’ARPP cette semaine. Les deux organismes souhaitent « aider à la professionnalisation de l’influence commerciale ».

« Constatant que l’investissement était l’un des secteurs sur lesquels communiquent beaucoup d’influenceurs, l’AMF a apporté son expertise à l’ARPP pour mettre en place ce parcours pédagogique sur les règles s’appliquant dans le secteur des produits et services financiers. »

La formation concerne un large champ de produits d’investissement, et inclut donc les influenceurs crypto. Elle précise aussi les produits financiers dont il est illégal de faire la promotion, c’est-à-dire les contrats à haut risque de perte comme les options binaires et certains CFD sur le Forex.

Un certificat délivré pour les influenceurs crypto qui le souhaitent

L’AMF avait déjà proposé un certificat « généraliste » pour les influenceurs en général. Cette nouvelle formation s’inscrit donc en complément, et elle permet aux influenceurs finance et crypto de se voir délivrer un second certificat. Selon Marie-Anne Barbat-Layani, présidente de l’AMF, cette initiative vise avant tout à protéger les consommateurs :

« Ce certificat de l’influence responsable en publicité financière contribuera à professionnaliser ce milieu et protéger les épargnants de produits financiers trop complexes ou trop risqués. Nous encourageons les professionnels faisant appel à des influenceurs à s’assurer que ces derniers ont bien obtenu le certificat. »

Pour rappel, la loi a mis en place des mesures dissuasives pour les influenceurs crypto qui dissimuleraient leur activité commerciale ou ne communiqueraient pas clairement sur leurs rémunérations. Jusqu’à 300 000 euros d’amende et 2 ans d’emprisonnement sont prévus par la loi. Les influenceurs crypto sont donc bien plus encadrés et surveillé que par le passé.

Source : AMF, communiqué

