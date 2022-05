La nouvelle blockchain de Terra (LUNA) est officiellement lancée, et l'airdrop a débuté

Le premier bloc de la nouvelle blockchain de Terra a officiellement été produit ce matin à 7 heures (heure française). Le mainnet de la blockchain porte désormais le nom de « Phoenix-1 ».

1/ Block 1 of the brand new Terra blockchain (with a chain_id of “Phoenix-1”) has officially been produced at 06:00 AM UTC on May 28th, 2022!

Congratulations to the #LUNAtic community on this expeditious feat of collaboration 🎉

— Terra 🌍 Powered by LUNA 🌕 (@terra_money) May 28, 2022