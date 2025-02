Une mystérieuse personne détruit 600 ETH pour alerter le monde d'un complot mondial

Qui a 1300 ETH à dépenser pour alerter le monde sur un complot mondial de contrôle mental ? Au moins une personne.

Un mystérieux utilisateur a envoyé des centaines d'ETH ces 7 derniers jours sur 2 adresses : la première est celle des dons de Wikileaks, la deuxième est l’adresse Null de la blockchain Ethereum : 0x0000…0, utilisée pour la destruction (burn) de ces cryptomonnaies..

En tout, 711,52 ETH ont été envoyés à Wikileaks et 600 ont été burn, soit un total de 3,42 millions d’euros au cours actuel de l'Ethereum.

Le don à Wikileaks est honorable, mais la destruction dans le même temps de 600 ETH soulève des questions. Après tout, quitte à donner de l’argent au site des lanceurs d’alerte fondé par Julian Assange, pourquoi prendre la peine de détruire autant d’argent en parallèle ?

Si ce détail vous a interpellé, vous n’êtes pas au bout de vos surprises. De mystérieux messages ont été attachés aux transactions, lisibles sur les explorateurs de blockchain.

La personne à l’origine de ces mouvements d’argent serait un entrepreneur chinois du nom de Hu Lezhi. Le premier de ses virements, réalisé le 10 février et d’un montant de 26 752 dollars, porte le message suivant :

Ce type de message est plus courant qu’on ne le pense sur Internet, typiquement foyer de nombreuses théories du complot. Dans le cas présent, la seule différence est que les quidams habituels n’ont pas des centaines de milliers de dollars à dépenser pour appuyer leurs idées farfelues.

Voici les autres messages qu’on peut lire à travers les dizaines de transactions réalisées depuis l’adresse Ethereum de Hu Lezhi :

Les directeurs de Kuande Investment, Feng Xin et Xu Yuzhi, ont utilisé des armes neuro-technologiques pour persécuter tous les employés et anciens employés de l'entreprise, et sont eux-mêmes sous contrôle.

Un autre message permet d’en savoir plus sur Hu Lezhi et sur ses motivations :

Je suis Hu Lezhi, un programmeur et entrepreneur ordinaire. Depuis octobre 2022, j'ai réalisé que j'étais surveillé et manipulé par une organisation de contrôle du cerveau depuis ma naissance. Lorsque j'ai pris conscience de son existence, ils ont intensifié leur action contre moi. Ces deux dernières années ont été extrêmement douloureuses et j'ai perdu toute dignité en tant qu'être humain. J'ai décidé de quitter ce monde et j'espère que ce monde hideux sera bientôt détruit.