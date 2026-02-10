MrBeast rachète une appli bancaire et avance ses pions vers la crypto

MrBeast, vient de franchir une nouvelle étape dans l'expansion de son empire : sa société Beast Industries a racheté Step, une application bancaire destinée aux ados et jeunes adultes qui revendique plus de 7 millions d’utilisateurs. La fintech propose des comptes bancaires assurés (via Evolve Bank & Trust), des cartes et des outils d’éducation financière pour la génération TikTok.

MrBeast entre dans la fintech grand public

Jimmy Donaldson, alias MrBeast, pousse un peu plus loin son offensive dans la finance. Avec Beast Industries, il vient de racheter Step, une appli bancaire pensée pour les ados et jeunes adultes. Un rachat qui fait suite à son dépôt de marque MrBeast Financial, en octobre 2025.

Step propose des comptes bancaires, une carte Visa, du cashback et des outils pour construire son historique de crédit dès l'adolescence. La fintech cible frontalement la Gen Z, avec un discours d’éducation financière et une app mobile qui remplace la banque de quartier.

🪙 Vous souhaitez investir dans le Bitcoin ? Découvrez notre guide complet 2026

Dans son communiqué, Beast Industries présente le rachat comme un moyen d'apporter des « solutions technologiques » à des millions de jeunes qui n'ont jamais appris à gérer leur argent.

En pratique, MrBeast met la main sur une base de plusieurs millions de comptes régulés, capables de recevoir demain de nouveaux services financiers.

Investissez dans le Bitcoin et sécurisez votre patrimoine

Publicité - Votre capital est à risque. D'autres frais s'appliquent. Pour plus d'informations, visitez etoro.com/trading/fees Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perdre de l'argent rapidement en raison de l'effet de levier. 61% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD avec ce fournisseur. Vous devez savoir si vous comprenez le fonctionnement des CFD et si vous pouvez vous permettre de perdre votre argent. Vous ne perdrez jamais plus que le montant investi dans chaque position. ( en savoir plus

Une rampe de lancement pour « MrBeast Financial » et la crypto ?

Ce deal s’emboîte parfaitement avec le reste de la stratégie. Quand Beast Holdings a déposé la marque « MrBeast Financial » aux États-Unis, il était précisé que la société visait toute une gamme de services : paiements en cryptos, plateforme d'échange, outils de gestion de portefeuilles et services d'investissement.

Pour l'instant, il ne s’agit que d'un dépôt, sans calendrier produit, mais le périmètre vise clairement les cryptomonnaies.

🗞️ Aussi en lien - BitMine : Tom Lee veut multiplier par 100 le nombre d'actions autorisées, le titre bondit de 14%

Côté financement, BitMine Immersion Technologies, l'un des principaux acteurs Ethereum Treasury cotés à Wall Street, a annoncé en janvier dernier un investissement de 200 millions de dollars dans Beast Industries.

En reliant un acteur crypto institutionnel, une base utilisateur Gen Z bancarisée et une marque « MrBeast Financial » déjà réservée, la prochaine étape logique ressemble de plus en plus à une super-app mêlant banque, contenus et, tôt ou tard, du Bitcoin et des stablecoins.

Crypto.com : jusqu'à 50 € offerts avec le code CRYPTOAST

Source : Decrypt

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.