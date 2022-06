New York : Le moratoire sur le minage de cryptomonnaies continue de diviser

Vendredi dernier, un projet de loi visant à imposer un moratoire de 2 ans aux nouveaux mineurs de cryptomonnaies au sein de l'État de New York a été adopté au sénat. Le projet avait été adopté à 36 voix contre 27 dans l'enceinte sénatoriale notamment afin d'évaluer de manière plus précise l'impact environnemental du minage.

Concrètement, si le projet venait à être adopté, toute entreprise souhaitant démarrer une activité de minage de cryptomonnaies devra patienter 2 ans le temps que soit calculé son futur impact écologique.

Effectivement, la méthode de preuve de travail (PoW) sur laquelle reposent Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH) est souvent pointée du doigt pour sa consommation énergétique conséquente, laquelle implique un rejet de carbone important si elle n'est pas issue d'une énergie durable.

Toutefois, l'adoption du moratoire est loin de faire l'unanimité. Selon des membres de la communauté crypto, à l'instar de Jake Chervinsky, directeur de communication au sein de la Blockchain Association, un tel projet ne fera que provoquer l'exode des mineurs vers une autre zone géographique plus favorable.

1/ As the anti-bitcoin wing of the NY political establishment takes a victory lap over the passage of its mining ban, remember:

It will not help reduce carbon emissions by a single ounce.

All it does is push miners to build in other places where NY has no influence over them.

— Jake Chervinsky (@jchervinsky) June 5, 2022