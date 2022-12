« Un moment Lehman » – la Secrétaire du Trésor américain revient sur la chute de FTX

L’affaire FTX a secoué l’écosystème crypto, et montré qu’aucune plateforme centralisée n’est à l’abri d’un potentiel effondrement. L’entreprise de Sam Bankman-Fried a posé un jalon pour les régulateurs, qui ont appelé à plus de surveillance du secteur. Dont la Secrétaire du Trésor américain, Janet Yellen, qui a qualifié l’affaire de « moment Lehman ».

La Secrétaire du Trésor américain évoque l’affaire FTX

La Secrétaire du Trésor a évoqué le sujet au sein de la conférence Dealbook du New York Times. Si le nom vous semble familier, c’est qu’il s’agit justement de l’événement où était encore invité Sam Bankman-Fried cette semaine. Janet Yellen a sans surprise montré une grande méfiance en ce qui concerne les cryptomonnaies, et a regretté les retombées de l’affaire FTX :

« C’est un moment Lehman [Brothers] avec les cryptos, et les cryptos sont suffisamment grandes pour qu’il y ait eu des dommages conséquents pour les investisseurs. »

Pour rappel, la faillite de la banque d’investissement Lehman Brothers en 2008 avait déclenché la pire crise financière mondiale depuis les années 30. Le parallèle est opportun : elle aussi était jugée « trop grosse pour s’effondrer », et elle aussi était très liée à d’autres acteurs cruciaux.

Yellen s’est félicitée que les régulateurs bancaires « aient été très prudents avec la cryptomonnaie », ce qui a selon elle empêché l’affaire FTX de se propager à la finance traditionnelle. Elle a par ailleurs appelé à plus de régulation :

« Je pense qu’avec tout ce que nous avons vécu ces dernières semaines, mais aussi plus tôt, cela montre qu’il s’agit d’une industrie qui a réellement besoin d’une régulation adéquate. Et elle n’en a pas. »

Des régulateurs à l'unisson

Les réactions des régulateurs se sont enchaînées depuis la faillite de FTX. Du côté de la Securities and Exchange Commission (SEC), Gary Gensler avait pointé une centralisation excessive de l'écosystème, et incité lui aussi à plus de régulation. En Europe, la présidente de la Banque centrale européenne (BCE) Christine Lagarde avait affirmé qu'une seconde initiative allait devoir être nécessaire :

« Il faudra un MiCA II, qui englobe plus largement ce qu'il vise à réglementer et à superviser, et c'est vraiment nécessaire. »

Une chose est sûre : les mois à venir devraient voir l'industrie soumise à davantage de règles, et les raisons qui ont poussées FTX à chuter seront examinées avec une attention toute particulière.

Source : Reuters

