Pourquoi Sam Bankman-Fried est-il encore invité à une conférence du New York Times ?

La plupart des entrepreneurs qui voient leur empire s’effondrer et leurs créanciers réclamer des milliards de dollars se montrent plutôt discrets. Mais pas Sam Bankman-Fried. À l’instar d’un Do Kwon caracolant après la chute de Terra, l’ex-PDG de FTX semble ne pas être conscient de la colère des investisseurs.

Il a ainsi maintenu son intervention programmée à la conférence Dealbook Summit, qui aura lieu le 30 novembre prochain à New York :

I’ll be speaking with @andrewrsorkin at the @dealbook summit next Wednesday (11/30). https://t.co/QocjPtCVvC

On imagine qu’il interviendra par visioconférence, mais rien n’est sûr tant l’ex-milliardaire semble désinvolte. De son côté, Andrew Sorkin, le journaliste qui l’interrogera, a confirmé leur interview, sans préciser quelle sera sa nature :

A lot of folks have been asking if I would still be interviewing @SBF_FTX at the @nytimes @dealbook Summit on Nov 30…

The answer is yes. 👇

There are a lot of important questions to be asked and answered.

Nothing is off limits.

Looking forward to it… https://t.co/lShAqXLKGS

— Andrew Ross Sorkin (@andrewrsorkin) November 23, 2022