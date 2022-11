Apple prévoirait-il de sortir un film sur Sam Bankman-Fried et l'affaire FTX ?

L'histoire de la chute de FTX et son PDG, Sam Bankman-Fried, ressemble de plus en plus à un scénario de film. Justement, l'auteur du best-seller « The Big Short », Michael Lewis, a passé plusieurs mois avec l'ex-milliardaire et travaille sur un livre dont la fin s'annonce déjà « dramatique et surprenante ».

