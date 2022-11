« C’était une façade » – Les hallucinantes révélations de Sam Bankman-Fried

On l’a vu ces derniers jours, Sam Bankman-Fried n’est pas forcément des plus subtils quand il s’agit de communiquer. Et il vient de le prouver à nouveau dans une conversation qui a fuité hier sur les réseaux. L’ex-PDG de FTX revient sur ses initiatives caritatives, qui étaient selon lui une façade, ainsi que sur d’autres mensonges diffusés à la presse. On fait le tour de ses déclarations sans filtre.

Sam Bankman-Fried parle de sa « façade »

Le masque est tombé. La vraie personnalité de Sam Bankman-Fried a commencé à se révéler depuis deux semaines, alors qu’on en a appris plus sur ses habitudes de vie, ou ses erreurs. Et une fuite de messages Twitter entre lui et un journaliste vient apporter de l’eau au moulin.

L’ex-PDG du défunt FTX aurait contacté un journaliste de Vox tard dans la nuit du 15 novembre, et il s’est montré étrangement ouvert sur ses opinions réelles. Les messages ont par ailleurs été confirmés par Sam Bankman-Fried, on sait donc qu’ils n’ont pas été falsifiés.

Le journaliste a ainsi demandé à SBF « Donc tous les trucs liés à l’éthique – c’était majoritairement une façade ? », et la réponse a été sans appel :

« Oui. Je veux dire, ça n’est pas la réponse entière, mais c’est la plus grosse partie. »

Ce à quoi le journaliste a pointé du doigt que Sam Bankman-Fried était « très bon pour parler d’éthique », pour quelqu’un qui a en réalité une vision manichéenne du monde. SBF admet que tout cela avait un but :

« Oui, haha. Je devais l’être, c’est sur ça que sont basées les réputations, partiellement. »

👉 Retrouvez notre portrait de Sam Bankman-Fried pour mieux comprendre son image publique de l’époque

« Fuck the regulators »

Sam Bankman-Fried révèle également qu’il n’est pas aussi ouvert à la régulation qu’il prétendait l’être. Le journaliste lui demande en effet si ses efforts pour promouvoir de « bonnes » régulations étaient de la communication, plus qu’une conviction. Oui, selon SBF, qui a une vision plutôt nihiliste de l’écosystème.

« Il n’y a pas réellement quelqu’un qui s’assure que les bonnes choses surviennent et que les mauvaises ne surviennent pas. […] C’était juste de la communication. Que les régulateurs aillent se faire foutre, ils compliquent tout et ils ne protègent pas les clients du tout. »

Selon SBF, les régulateurs n’ont pas les capacités de faire la distinction entre ce qui est bénéfique et négatif pour l’écosystème. Il affirme qu’aucun régulateur ne permet de réellement protéger les consommateurs, et que la seule règle qui existe est la suivante :

« Seuls les riches peuvent investir; ce sont uniquement eux qui peuvent gagner ou perdre de l’argent. »

👉 À lire également – Y a-t-il des liens troubles entre Sam Bankman-Fried et le président de la SEC Gary Gensler ?

La rivalité avec Changpeng Zhao persiste

Sam Bankman-Fried révèle également dans ses messages qu’il ne souhaitait pas procéder à des actions louches au nom de FTX… Mais surtout parce que « les effets négatifs » auraient été difficiles à gérer. SBF s’est en effet fait connaître par ses positionnements en apparence philanthropiques, jugeant que si une action pouvait avoir un effet négatif, il ne fallait pas l’entreprendre.

Mais cela aussi, c’était une façade, selon l’ex-PDG de FTX :

« Tous les trucs cons que je disais… C’est pas vrai, pas vraiment. »

Y compris son positionnement par rapport à Changpeng Zhao, le PDG de Binance ? Sam Bankman-Fried avait chaudement remercié son rival lorsque celui-ci avait voulu racheter FTX. Mais tout cela n’était qu’une question d’argent, et SBF considère que CZ a gagné la guerre :

« Désormais, [CZ] est un héros. Est-ce parce qu’il est vertueux ? Ou parce qu’il a le bilan comptable le plus gros ? Il a donc gagné. »

👉 Sur le même sujet – Binance va révéler les détails du rachat avorté de FTX et de sa vente de FTT

La plus grosse erreur de Sam Bankman-Fried

Sam Bankman-Fried évoque également sa plus grosse erreur, qu’il regrette amèrement.

« J’ai déconné, massivement, et plusieurs fois. Mais tu sais ce qui est peut-être ma plus grosse erreur ? […] Le chapitre 11 [la déclaration de faillite, NDLR]. Si je n’avais pas fait ça, les retraits seraient rouverts dans un mois pour les clients. »

Il considère que les « dommages collatéraux » induits par la déclaration de faillite surpasseront ce qui aurait pu se passer s’il avait simplement décidé d’aller chercher 8 milliards de dollars pour rembourser les créanciers. Et c’est justement ce qu’il essaie de faire actuellement :

« J’ai deux semaines pour lever 8 milliards de dollars. C’est en gros tout ce qui compte pour le reste de ma vie. »

Les messages leakés de Sam Bankman-Fried dépeignent donc un homme bien plus cynique et opportuniste que l’image qu’il renvoyait – en particulier sur sa prétendue générosité. La chute a été rude, et particulièrement rapide pour celui qu’on considérait encore comme un modèle dans l’écosystème il y a trois semaines.

La candeur de SBF est surprenante, et elle ne fera rien pour apaiser les investisseurs… Ni le nouveau PDG de FTX, qui a été forcé de prendre ses distances avec son prédécesseur :

(3/3) Mr. Bankman-Fried has no ongoing role at @FTX_Official, FTX US, or Alameda Research Ltd. and does not speak on their behalf. — FTX (@FTX_Official) November 16, 2022

« Monsieur Bankman-Fried n’a pas de rôle actuel à FTX, FTX US ou Alameda Research, et il ne s’exprime pas en leurs noms. »

Si certains croyaient que l’affaire FTX allait progressivement s’apaiser, cela ne semble donc pas encore le cas.

👉 Suivez les cours des cryptomonnaies en direct

Source : Vox - Image : FTX

