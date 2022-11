Y a-t-il des liens troubles entre Sam Bankman-Fried et le président de la SEC Gary Gensler ?

Une réunion mystérieuse entre Sam Bankman-Fried (SBF) et Gary Gensler, le président de la SEC aura embrasé la communauté crypto, qui s’est penchée sur la famille de l’ex-PDG de FTX. Les investisseurs lésés réclament une clarification sur les liens supposés troubles entre les deux hommes, et des pétitions ont déjà rassemblé plus de 9 000 signatures. Le point sur ce que l’on sait pour l’instant.

Gary Gensler et Sam Bankman-Fried se sont rencontrés avant la chute de FTX

L’initiative a été partagée par le site CryptoLaw, qui a indiqué sur Twitter que les deux pétitions – l’une pour les résidents des États-Unis, l’autre pour le reste du monde – ont permis d’envoyer 9 000 messages au Congrès américain. Il s’agit d’inciter le gouvernement américain à ouvrir une enquête sur les liens entre Sam Bankman-Fried, l’ex-PDG de FTX, et Gary Gensler, le président de la Securities and Exchange Commission (SEC), qui est un des gendarmes financiers américains.

Que reproche-t-on alors à Gary Gensler ? Ce dernier aurait rencontré Sam Bankman-Fried, le 23 mars dernier, selon un document publié hier sur Twitter par l’utilisateur FoiaFan. On y apprend le sujet général de la discussion :

« Les membres de l’équipe de Gary Gensler ont rencontré les équipes de IEX et FTX pour discuter de la conservation des titres en actifs numériques. »

Selon le sénateur Tom Emmer, qui a depuis supprimé son tweet, FTX et Sam Bankman-Fried auraient travaillé avec la SEC afin d’« obtenir un monopole réglementaire » auprès du gendarme américain :

Le tweet original de Tom Emmer, publié le 10 novembre dernier

Cela corrobore partiellement les dires de Changpeng Zhao, le PDG de Binance, qui avait justement reproché à SBF de jouer pour son équipe, en laissant de côté les autres acteurs de l’industrie.

👉 Pour aller plus loin – Qui est Sam Bankman-Fried (SBF), le fondateur de FTX et d’Alameda Research ?

Des liens entre les familles de SBF, Caroline Ellison, et la SEC ?

Autre point soulevé par quelques commentateurs : le père de Caroline Ellison, la PDG d’Alameda Research et ex-compagne de Sam Bankman-Fried, aurait des liens directs avec Gary Gensler. Quant à la mère de SBF, elle aurait travaillé pour Hillary Clinton. Se pose donc la question de liens éventuels avec le Parti démocrate dans son ensemble :

Good job @CGasparino. @GaryGensler’s old boss at @MIT is the father of Alameda’s CEO Caroline Ellison. The GC of @FTX_Official used to be lead counsel to Gensler when he was @CFTC Chair. @SBF_FTX’s mom was Hilary’s lawyer and a Democratic operative. SBF was #2 Democratic donor. https://t.co/SvTIrGW6jd — John E Deaton (@JohnEDeaton1) November 11, 2022

« L’ancien patron de Gary Gensler au MIT est le père […] de Caroline Ellison. L’avocat général de FTX était un conseiller pour Gensler lorsqu’il dirigeait la CFTC. La mère de SBF était une avocate pour Hilary [Clinton] et une agente démocrate. SBF est le second plus gros donateur du parti démocrate. »

Si cela s’avère vrai, les relations entre Sam Bankman-Fried et la SEC/ le parti démocrate seraient effectivement plus troubles qu’anticipé. On rappellera cependant qu’il faut rester prudent en termes d’informations en ce moment, la communauté crypto étant particulièrement émotionnelle depuis la chute de FTX. On continuera donc à suivre cette histoire de près.

Sources : CryptoLaw, FoiaFan via Twitter

llustration : CoinTelegraph via Wikimédia Commons (CC BY 3.0), Third Way Think Tank via Flickr (CC BY-NC-ND 2.0)

