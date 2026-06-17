Mise à jour Glamsterdam sur Ethereum : les développeurs sont dans la dernière ligne droite

Alors que la mise à jour Glamsterdam est la prochaine grande étape pour Ethereum (ETH), les développeurs avanceraient bon train. À quoi pouvons-nous nous attendre ?

Glamterdam approche sur Ethereum (ETH)

Le 3 décembre dernier, Ethereum (ETH) activait avec succès sa mise à jour Fusaka. À présent, la prochaine grande étape pour la blockchain est la mise à jour Glamsterdam. Prévue cette année, cette mise à niveau serait attendue au cours du deuxième semestre, tandis que nos confrères de CoinDesk ont rapporté mardi que les développeurs étaient désormais dans la dernière ligne droite.

Ainsi, l’ensemble des Ethereum Improvement Proposals (EIP) prévus pour Glamsterdam serait actuellement en phase de test sur des devnets, comme l’explique Parithosh Jayanthi, développeur principal et ingénieur DevOps à l’Ethereum Foundation :

Nous travaillons actuellement sur des réseaux de développement intégrant toutes les EIP. Il s'agit de la dernière phase avant le renforcement de la sécurité et le déploiement des réseaux de test. Aucun calendrier précis n'est établi, mais nous avons réalisé des progrès considérables.

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Pour rappel, le nom Glamsterdam combine les noms des mises à jour Gloas et Amsterdam, le premier pour la couche de consensus et le second pour la couche d’exécution.

Parmi les nouveautés majeures de cette étape, nous retrouvons en particulier l’EIP-7732, qui intègre le concept d’Enshrined Proposer-Builder Separation (ePBS). Concrètement, cette EIP propose de séparer les constructeurs de blocs de ceux qui les proposent au réseau. Cela doit notamment prémunir les utilisateurs contre les abus sur la Maximal Extractable Value (MEV), alors que les validateurs peuvent aujourd’hui être soudoyés avec des frais élevés pour faire passer une transaction plutôt qu’une autre en priorité.

Une autre mise à jour important devrait être celle de l’EIP-7928, avec les Block-Level Access List. En bref, cela doit permettre de aux blocs de déclarer à l’avance les données de smart contracts et les comptes à utiliser, permettant ainsi un gain d’efficacité pour les validateurs.

Pour Parithosh Jayanthie, «cela va considérablement modifier le coût des actions sur Ethereum. Les calculs de haut niveau deviendront moins chers, tandis que la gestion de l'état deviendra plus coûteuse ».

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Alors que des mises à jour de telle ampleur prennent souvent du retard, nous verrons si Glamsterdam sera bel et bien introduite cette année ou plutôt à l'horizon de 2027. Après les devnets, l'étape des testnets doit encore être franchie avant une implémentation sur le mainnet.

En attendant, le prix de l’ETH reste sur des niveaux particulièrement bas, à savoir 1 765 dollars l’unité, en baisse de 1,1 % sur les dernières 24 heures.

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Source : CoinDesk

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