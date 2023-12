MicroStrategy acquiert 14 620 nouveaux Bitcoins, et son cours en bourse continue de grimper

MicroStrategy, l'entreprise de Michael Saylor, vient d'annoncer qu'elle avait fait l'acquisition de 14 620 Bitcoins à un prix d'achat moyen de 42 110 dollars, soit un total d'environ 615,7 millions de dollars pour cette opération :

MicroStrategy has acquired an additional 14,620 BTC for ~$615.7 million at an average price of $42,110 per #bitcoin. As of 12/26/23, @MicroStrategy now hodls 189,150 $BTC acquired for ~$5.9 billion at an average price of $31,168 per bitcoin. $MSTR https://t.co/PKfYY59sTW

— Michael Saylor⚡️ (@saylor) December 27, 2023