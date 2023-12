« Si les ETF rencontrent trop de succès, ils détruiront complètement le Bitcoin » – Arthur Hayes remet le couvert

18 jours : c'est le temps qu'il reste avant que la Securities and Exchange Commission (SEC) de Gary Gensler ne doive se prononcer à l'égard de la demande d'ETF Bitcoin au comptant d'Ark Invest & 21Shares. Les analystes spécialisés dans les ETF estiment à 90 % les chances que soit approuvé cet ETF Bitcoin spot, mais également une série d'autres afin de ne pas privilégier un acteur plus qu'un autre.

L'année 2023 nous l'a largement démontré, depuis que le géant BlackRock est rentré dans la course à l'ETF Bitcoin spot aux États-Unis, le marché se montre extrêmement sensible aux annonces relatives à ce secteur, bien que nous n'ayons globalement eu à faire qu'à des nouvelles positives à cet égard pour le moment.

Évolution du cours du Bitcoin sur l'année 2023

Ceci étant, le sujet des ETF Bitcoin est loin de faire l'unanimité au sein de la communauté crypto. Certains s'en réjouissent d'avance à l'idée de l'afflux colossal d'argent que cela pourrait engendrer, là où d'autres y voient une tentative des institutionnels de s'approprier un actif qui, dans son essence, consiste à s'émanciper justement de ces derniers et plus globalement du monde financier dans sa globalité.

Arthur Hayes est plutôt à classer dans la deuxième section. Dans son billet de blog de fin d'année, l'ancien PDG de l'exchange crypto BitMex a donné son avis sur les tendances ayant émergé durant l'année 2023, tant concernant la tokenisation des Real-World Assets (RWA) que le positionnement du Trésor américain, l'inflation, la dette, la finance décentralisée (DeFi) et, bien sûr, les ETF Bitcoin.

